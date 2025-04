Spargel-Hähnchen-Pfanne: schnelles Pfannengericht auf asiatische Art

Spargel ist der Deutschen Lieblingsgemüse im Frühling. Doch die zarten Stangen schmecken nicht nur gekocht und mit Sauce hollandaise serviert. Sie eignen sich auch perfekt zum Kurzbraten, denn so bleibt der Biss erhalten und das Gemüse schmeckt noch frischer. Wir kochen heute eine asiatische Spargel-Hähnchen-Pfanne, welche beliebte Aromen der chinesischen Küche mit saftigem Huhn und knackigem Spargel kombiniert. Lecker!

Asiatische Spargel-Hähnchen-Pfanne: Genuss in 20 Minuten

Unsere asiatische Spargel-Hähnchen-Pfanne orientiert sich an der chinesischen Küche, genauer gesagt an der chinesischen Chao-Technik, die auch als stir fry bekannt ist. Direkt ins Deutsche übersetzt bedeutet das so viel wie „Rühr-Braten“. Der Name ist Programm: Klein geschnittene Zutaten werden in heißem Öl unter ständigem Rühren scharf angebraten. Dabei werden sie von allen Seiten gleichmäßig und schnell gebräunt, ohne weich zu werden.

Wir aromatisieren unsere asiatische Spargel-Hähnchen-Pfanne mit Ingwer, Knoblauch, Chili und Austernsoße. Diese schmeckt leicht süß und gibt dem Gericht eine starke Umami-Note. Du findest sie in allen asiatischen und einigen gut sortierten deutschen Supermärkten. Falls dir der Geschmack zu stark ist, gibt es auch vegane Varianten ohne Austern, oder ersetze sie mit Sojasoße.

Wichtig ist, dass du das Bratgut wirklich konstant bewegst. Gerade weil du mit Ingwer, Knoblauch und Chili anfängst, können diese sonst schnell anbrennen. Aber keine Sorge, das ist nicht schwer. bereite dich nur gut vor und schneide alle Zutaten bereits im Voraus. Setze am besten, bevor du überhaupt mit dem Schnippeln anfängst, einen Topf Reis auf. Dieser kann, wenn er fertig ist, noch eine Weile vor sich hin dampfen und dadurch eine bessere Konsistenz bekommen. Dann genießt du beides zusammen und freust dich über die diesjährige Spargelsaison. Die asiatische Spargel-Hähnchen-Pfanne ist innerhalb von 20 Minuten fertig und steht dampfend auf deinem Esstisch. Mmh, ist das gut!

Asiatische Spargel-Hähnchen-Pfanne Nele 4.06 ( 35 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Hähnchenbrust

1 Bund grüner Spargel

1 Stück Ingwer etwa 5 cm

2 Knoblauchzehen

1 rote Chilischote optional

1 Frühlingszwiebel

2 EL Sojasoße

1 EL Austernsoße z.B. online erhältlich 🛒

1 TL Zucker

1 TL Stärke

3 EL Rapsöl

1 EL Sesam Zubereitung Schneide das Hähnchen in dünne Streifen.

Wasche den Spargel, schneide die holzigen Enden ab und schneide ihn in gleich große Stücke, etwa 2 cm lang. Schäle den Ingwer und den Knoblauch und schneide beides ganz fein. Schneide auch die Chilischote. Schneide die Frühlingszwiebel klein.

Mische in einer Schüssel 1 EL Sojasoße, die Austernsoße und den Zucker. Mische in einer anderen Schüssel die Stärke mit 1 EL Sojasoße und 2 EL Wasser.

Erhitze das Öl in einem Wok oder einer tiefen Pfanne und brate zuerst den Ingwer und Knoblauch für etwa 30 Sekunden an. Gib dann die Chili hinzu und sofort das Hähnchen. Brate es unter Rühren von allen Seiten braun und füge dann den Spargel hinzu. Brate auch diesen an.

Lösch mit der Austernsoßen-Mischung ab. Gib dann die Stärkemischung hinzu und rühre alles gut durch, bis die Soße angedickt ist. Bestreue die Pfanne mit etwas Sesam und der Frühlingszwiebel und serviere sie mit Reis.

