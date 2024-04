Spargel-Glasnudelsalat: Spargelliebe auf asiatisch

Wie kaum ein anderes Gemüse feiern die Deutschen alle Jahre wieder den Spargel. In allen möglichen Varianten, Formen und Geschmacksrichtungen wird er von Spargelliebhabern verputzt. Daher wird es Zeit für etwas Neues: Wie wäre die Kombination des „Königsgemüses“ mit einem asiatischen Klassiker? Unser Spargel-Glasnudelsalat ist nicht nur einfach in der Zubereitung, sondern auch noch total lecker.

Spargel-Glasnudelsalat: Europa meets Asien

Ich liebe Glasnudeln. Sie sind so vielseitig und herrlich unkompliziert. Das Beste an ihnen ist, dass du sie nicht kochen musst! Die Nudeln bestehen aus Wasser und Stärke. Letztere wird aus Erbsen, Mais oder Mungobohnen gewonnen. Sie werden häufig mit Reisnudeln verwechselt, die du zwar kochen musst, aber nur ein bis zwei Minuten. Wir genießen die Spargelsaison aber besonders entspannt, ohne auf Geschmack zu verzichten, und greifen für unser Gericht zu Glasnudeln.

Diese findest du im Asiamarkt oder in der asiatischen Ecke im herkömmlichen Supermarkt. Ein tolles Detail ist außerdem der meist sehr geringe Preis. Wenn du schon dabei bist zu shoppen, dann vergiss auch das Erdnussöl nicht. Dieses darf bei vielen asiatisch angehauchten Rezepten nicht fehlen, auch in unserem nicht. Außerdem brauchst du aus dem Asiamarkt noch Reisessig und Sriracha, eine scharfe Chilisoße. Diese beiden Zutaten verwenden wir, um eine Erdnusssoße als Beilage zu deinem Spargel-Glasnudelsalat zuzubereiten.

In Asien haben Glasnudeln eine jahrtausendealte Tradition. Bereits vor 4000 Jahren hatten Glasnudeln als Hauptgericht in Gemüse- und Fleischsuppen ihren großen Auftritt. Du kannst sie auch super in die chinesische Egg-Drop-Soup geben. Das ist kein Mehraufwand, gibt deiner Eiersuppe aber etwas mehr Biss und Energie. Die Suppe muss aber noch heiß sein, damit die Nudeln auch wirklich weich werden.

Unser Spargel-Glasnudelsalat verbindet die deutsche Spargelliebe mit der asiatischen Küche. Wer Lust auf ein klassisches Spargelgericht hat, kann Spargel aus dem Ofen probieren. Unser Sauce-hollandaise-Rezept passt perfekt dazu. Und auch ohne Spargel ist dieser Glasnudelsalat köstlich.