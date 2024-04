So machst du eine klassische Sauce hollandaise mit Eiern – Tipps vom Profi

Die Spargelzeit ist eine der liebsten Zeiten der Deutschen. Auf kein Gemüse wird sich so lange im Voraus gefreut und keines wird so sehr zelebriert wie die weißen Stangen. Wir alle lieben Spargel und essen ihn im besten Fall mehrmals die Woche. Aber Spargel kann noch so frisch und lecker sein, ohne die richtige Soße schmeckt er einfach nur halb so gut. Deshalb zeige ich dir heute, wie du die beste Sauce hollandaise zubereiten kannst, die du jemals essen wirst!

Rezept für Sauce hollandaise wie in Frankreich

Sauce hollandaise ist eine der Grundsoßen der französischen Küche. Es handelt sich um eine helle, aufgeschlagene Buttersoße, die ihren Ursprung angeblich in der Normandie im 18. Jahrhundert haben soll. Ihr Namen kommt angeblich daher, dass holländische Milchprodukte damals einen guten Ruf in Frankreich hatten. Die Franzosen essen sie gerne zu Fisch, Meeresfrüchten und weiteren Gemüsesorten. Hierzulande ist sie die klassische Soße zu Spargel und ebenfalls landesweit beliebt.

Oftmals wird Sauce hollandaise fertig abgepackt gekauft. Leider verwenden auch viele Restaurants die Soße aus dem Tetrapak. Dabei schmeckt sie selbstgemacht so viel besser, und schwierig ist die Herstellung mit etwas Übung auch nicht.

Der Geschmack deiner selbstgemachten Soße kommt von einer sogenannten Reduktion. Für diese wird Weißweinessig mit Wein, Schalotten, Lorbeer und weißem Pfeffer eingekocht. Einige Milliliter davon reichen aus, um der Sauce hollandaise ein fein-säuerliches Aroma zu geben.

Die Herstellung von Sauce hollandaise steht häufig im Ruf, sehr aufwendig zu sein. Und tatsächlich musst du einen Aspekt besonders im Auge behalten, damit die Soße nicht gerinnt: Sie darf nicht zu warm werden. Die Proteine im Eigelb gerinnen ab 80 Grad. Schlage die Soße also unbedingt über einem Wasserbad in einer Schüssel auf und nicht über der offenen Flamme. Nimm den Topf zwischendurch immer wieder vom Dampf, sobald die Soße andickt. Dann ist die Zubereitung wirklich nicht schwer, versprochen!

Sauce Hollandaise schmeckt zu Spargelrezepten wie diesem grünen Spargel mit pochiertem Ei besonders gut. Auch der Frühstücksklassiker Eggs Benedict ist nur mit der Soße komplett. Bist du tierfrei unterwegs? Dann probiere unser Rezept für vegane Sauce hollandaise!