Diese zarte Spargelbeilage passt zu den verschiedensten Gerichten

Die Spargelsaison ist immer noch in vollem Gange und auch bei Leckerschmecker sind wir im absoluten Spargelfieber. Tagtäglich tauschen wir uns über unsere neuen Lieblingsrezepte für das Stangengemüse aus und versorgen dich mit verschiedensten Zubereitungen. Da darf ein klassisches Spargelragout natürlich nicht fehlen.

Spargelragout darfst du dir in dieser Saison nicht entgehen lassen

Sobald der Spargel sprießt, gibt es in Deutschland kein Halten mehr. Und das aus gutem Grund. Das beliebte Stangengemüse lässt sich in den kreativsten Gerichten zubereiten und überzeugt jedes Jahr aufs Neue mit seinem unverkennbaren Geschmack. Besonders beliebt ist in Deutschland der weiße Spargel.

Dieser wächst unterirdisch und wird aus der Erde gestochen, bevor er auf Sonnenlicht trifft. Dadurch bleibt er zart, mild im Geschmack und behält seine charakteristische Blässe. Allerdings musst du ihn deshalb auch schälen. Grüner Spargel hingegen wächst oberirdisch und bildet durch das Sonnenlicht Chlorophyll, was ihm die Farbe verleiht. Er schmeckt etwas intensiver und herzhafter. Vor allem muss er aber nicht geschält werden, was vielleicht der Grund ist, weshalb er im weltweiten Vergleich beliebter ist als sein weißer Verwandter.

Für dieses Spargelragout verwenden wir weißen Spargel, der in diesem Gericht eine perfekte Figur macht. Sein milder Geschmack harmoniert hervorragend mit der samtigen Soße und den frischen Kräutern. Diese köstliche Beilage hast du im Nu und ohne viel Arbeit zubereitet.

Spargel richtig schälen, Spargel stressfrei kochen, Spargel schön anrichten. Jede Saison aufs Neue dreht sich alles um das heiß ersehnte Gemüse in Deutschland. Welche Gadgets dir dabei am besten helfen, erfährst du in unserem exklusiven Spargelgadget-Ratgeber.

Die Basis wird von einer einfachen Mehlschwitze gebildet, welche mit dem Kochwasser vom Spargel aufgegossen wird. Rein mit den restlichen Zutaten und fertig ist das Spargelragout. Natürlich kannst du es einfach so genießen, aber es ergänzt viele Fleisch- und Fischgerichte oder du kochst nebenbei noch ein paar Salzkartoffeln. Guten Appetit.

Bei Leckerschmecker bist du bestens im Spargelrezepten versorgt. Ein ideales Feierabendgericht in der Saison ist unser Linsen-Spargel-Curry. Eine Neuinterpretation eines Klassikers ist dieser überbackene Spargel mit Schinken. Und frisch aus dem Ofen kommt unser Parmesan-Spargel mit cremiger Soße. Noch mehr Ideen gibt es bei unserem Koch-Bot.

Spargelragout Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg weißer Spargel

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Bund Petersilie glatt

1 Bund Schnittlauch

50 g Butter

40 g Mehl

100 ml Sahne

1 Prise Muskatnuss

1 Biozitrone Zubereitung Schäle den Spargel gründlich und entferne die holzigen Enden. Schneide die Stangen anschließend schräg in mundgerechte Stücke.

Bringe in einem großen Topf 🛒 reichlich Wasser mit 1 TL Salz zum Kochen und gare den Spargel darin für etwa 10 Minuten. Fange beim Abgießen des Spargels 600 ml Kochwasser auf.

Wasche währenddessen die Kräuter, schüttele sie trocken und schneide sie fein. Putze die Zitrone gründlich und reibe etwas von der Schale ab.

Zerlasse anschließend Butter in einem großen Topf bei mittlerer Hitze. Rühre das Mehl ein und schwitze es unter ständigem Rühren etwa 1 Minute an.

Gieße nach und nach das Spargelwasser dazu, während du konstant weiterrührst. Gib die Sahne dazu und lass es aufkochen, bis eine glatte, leicht cremige Soße entsteht.

Reduziere die Hitze und gib die Spargelstücke in die Soße. Schmecke sie mit Zitronenabrieb, Salz, Pfeffer, den Kräutern und Muskat ab.

