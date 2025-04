Spargelzeit: Diese 3 Küchengadgets musst du haben

Es ist Spargelzeit. Endlich! Die schönste Zeit im Jahr hat begonnen und die weißen und grünen Stangen glänzen wieder im Supermarkt in den Gemüseregalen. Hach, wir können es kaum erwarten, uns in der Küche so richtig auszutoben und zu probieren, was für neue Gerichte uns so einfallen. Dabei dürfen natürlich die passenden Küchengeräte nicht fehlen. Wir haben die drei Küchengeräte herausgesucht, die dir beim Spargel kochen helfen wie keine anderen.

Spargel kochen leicht gemacht: Diese 3 Gadgets helfen

Küchengadgets sind nicht immer ein einfaches Thema. Manche sind aufgrund ihres sehr spezifischen Einsatzbereiches einfach nicht wirklich sinnvoll. Andere dagegen können wir uns aus unseren Küchen zu Hause kaum noch wegdenken. Jetzt, zur Spargelzeit, sind uns drei Küchengadgets in die Finger gekommen, die das Spargelkochen zu Hause wirklich erleichtern.

Spargel schälen war nie so leicht

Stell dir folgende Situation vor: Du warst gerade einkaufen und hast die ersten Spargelstangen des Jahres ergattert. Zu Hause packst du sie aus – und stellst sogleich fest, dass sie noch nicht geschält sind. Was für ein Mist. Weißen Spargel muss man leider – im Gegensatz zu grünem – schälen und das ist ein Akt. Klar, du kannst nach einem Sparschäler greifen. Aber da erwischt man auch nicht jeden Streifen Schale und es ist eine Mordsarbeit.

Du hast Lust, deinen Spargel mal etwas anders zuzubereiten? Dann klick dich durch unsere Rezeptideen! Diese Spargel-Lasagne zum Beispiel schmeckt allen. Ein Blätterteig-Spargelstrudel sorgt für große Augen. Und wenn du eine Möglichkeit suchst, um holzige Spargelenden zu verwerten, probier unsere weiße Spargel-Quiche.

Wenn du viel Spargel kochen willst und dein Supermarkt und die Ecke keine Spargelschälmaschine zur Verfügung hat, lohnt es sich, über die Anschaffung eines kleinen Spargelschälers für zu Hause nachzudenken. Der LURCH Spargelschäler 🛒 zum Beispiel lässt sich einfach an die Tischkante klemmen. Er braucht keinen Stromanschluss – zum Schälen drückst du die Spargelstangen einfach durch die vorgesehene Öffnung. Sogleich machen sich sechs Präzisionsklingen daran, die Stangen sparsam von ihrer Schale zu befreien. Sind die Stangen zu kurz, kannst du mit einem mitgelieferten Stößel nachhelfen – ganz ohne Gefahr für diene Finger. So einfach war Spargelschälen noch nie!

Schonend Spargel kochen

Spargel kochen ist die klassische Variante, die leckeren Stangen zu garen. Gerade dieses Jahr ist jedoch eine bestimmte Garmethode ganz besonders in den Fokus geraten: das Dämpfen. Hierbei werden Lebensmittel über Wasserdampf gegart. Das ist aus vielerlei Gründen eine kluge Idee. Zum einen kannst du so viel besser kontrollieren, wie weit fortgeschritten der Garprozess ist. Auch schont das Dämpfen die Inhaltsstoffe des Spargels, da er langsam erhitzt wird. Und da du kein Kochwasser verwendest, verlieren die Stangen außerdem nicht an Aroma. Dieser WMF KÜCHENminis Dampfgarer 🛒 hat das perfekte Format für Spargelstangen. In zwei übereinander gestapelten Einsätzen kannst du gleich mehrere Portionen Spargel auf einmal zubereiten und sorgst dabei für den optimalen Geschmack. Als kleines Extra obendrauf hat der Garer zudem eine Warmhaltefunktion. Perfekt, wenn du Spargel als Teil eines Buffets servieren möchtest.

Spargel mit Stil servieren

Den Spargel zu kochen hat funktioniert und vor dir liegt ein Stapel dampfender, weißer Stangen. Lecker! Doch nun eröffnet sich das altbekannte Problem: Wie serviert man den Spargel elegant? Von großen Löffeln oder Pfannenwendern rutscht er herunter. Spießt man ihn mit einer Gabel aus, zerfällt er in seine Fasern. Auch hier haben wir die ideale Lösung gefunden: diese Sambonet Paderno Spargelzange 🛒. Diese besteht aus Edelstahl und hat damit eine glänzende und moderne Optik. Sie besitzt Rillen, mit denen du die Stangen sicher greifen kannst – ganz ohne Zerquetschen oder Wegrollen! So kannst du all deinen Essensgästen auf schicke Art und Weise ihre Portion Spargel servieren.

Du siehst, diese drei Küchengeräte sorgen dafür, dass du mit mehr Stil Spargel kochen kannst. In diesem Sinne wünschen wir dir eine schöne Spargelsaison und guten Appetit!

