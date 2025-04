Blätterteig-Spargelstrudel mit Schmand und Käse aus dem Ofen

Die Spargelsaison befindet sich gerade auf dem Höhepunkt. Wer einfach nicht genug von den weißen und grünen Stangen bekommen kann, darf sich über mit unserem Rezept für einen Spargelstrudel über eine weitere raffinierte und trotzdem schnelle Idee freuen, wie du Spargel kreativ in Szene setzen kannst.

Schnelle Rezeptidee: Spargelstrudel

Es soll mal wieder Spargel geben und du suchst noch nach einem passenden Rezept? Wie wäre es mal mit Spargel in Form eines Strudels? Mit gekauftem Blätterteig ist der schneller zubereitet, als du denkst. Mach dir und deiner Familie eine Freude und serviere unseren leckeren Spargelstrudel.

Für die Zubereitung eines Spargelstrudels stehen nicht viele Zutaten auf deinem Einkaufszettel. Neben grünem Spargel benötigst du Schmand, Stärke, ein Ei, Gewürze, gewürfelten Schinken, geriebenen Käse und Blätterteig. Ist alles beisammen, kannst du loslegen.

Schäle zunächst den Spargel, entferne die holzigen Enden und schneide ihn dann in etwa ein Zentimeter große mundgerechte Stücke. Anschließend blanchierst du sie in Salzwasser bissfest. In der Zwischenzeit verrührst du den Schmand mit Ei und Stärke zu einer glatten Masse und gibst die Hälfte der Schinkenwürfel und des geriebenen Käses dazu.

Rolle den Blätterteig auf einem Backblech aus, verteile die Schmand-Ei-Mischung in der Mitte des Teigs, schichte den Spargel darauf und streue nun den Rest des Schinkens und den Käse darüber. Damit der Strudel beim Backen nicht auseinanderfällt, streichst du die Ränder mit flüssiger Butter ein, rollst alles zusammen und verteilst die übrige flüssige Butter über den Teig. So bekommt der Spargelstrudel beim Backen eine schöne goldgelbe Farbe und wird von außen knusprig.

Strudel sind eine schnelle und einfache Idee, ein kreatives Gericht auf den Tisch zu zaubern. Mehr Strudel-Ideen gibt es bei Leckerschmecker. Für herzhafte Esser ist der Sauerkraut-Strudel eine klare Empfehlung. Wer seinen Gaumen lieber mit süßen Aromen verwöhnt, sollte diesen Schoko-Birnen-Strudel oder unseren klassischen Mohnstrudel probieren.