Schoko-Birnen-Strudel: österreichischer Klassiker mal anders

Für den Nachmittag oder das Wochenende hat sich Besuch angekündigt und du weißt noch nicht, mit welchem süßen Gebäck du deine Lieben überraschen möchtest? Da haben wir eine leckere Idee für dich: Backe doch mal einen Schoko-Birnen-Strudel – mit saftigen Birnen, herb-süßer Zartbitterschokolade und einem buttrigen Blätterteig. Apfelstrudel kann ja schließlich jeder!

Rezept für selbst gemachten Schoko-Birnen-Strudel mit Blätterteig

Strudel aller Art sind eng mit der österreichischen Küche verbunden. Ursprünglich als einfaches Bauerngericht bekannt, hat sich das Gebäck im Laufe der Zeit zu einem beliebten Dessert entwickelt. Heute wird es in vielen Variationen zubereitet. Oft wird der Strudelteig aus Mehl, Salz, Wasser und Öl selbst hergestellt, wir greifen für unser Rezept aber zu Blätterteig. Mit seinem buttrigen Geschmack und seinen vielen Lagen bietet er die perfekte Hülle für Frucht und Schokolade.

Ähnlich wie dem klassischen Apfelstrudel kannst du auch deinen Schoko-Birnen-Strudel an deinen Geschmack und deine Vorlieben anpassen, indem du zum Beispiel gehackte Nüsse oder Rosinen hinzufügst. Oder ihn noch mit Gewürzen wie Zimt, mehr Zucker oder Kardamom verfeinerst. Erlaubt ist wie immer, was dir schmeckt.

Für das Rezept verwenden wir gekauften Blätterteig als Basis, du musst dich also nur um die süße Füllung kümmern; der Strudel selbst ist in 15 Minuten bereit für den Ofen und in nochmal 35 Minuten gebacken. Ideal, wenn sich spontan noch Besuch ankündigt oder du Lust auf eine süße selbstgemachte Leckerei bekommst.

Serviert wird der Schoko-Birnen-Strudel etwas abgekühlt mit einer Kugel Vanilleeis oder Vanillesoße. Du kannst ihn aber auch kalt servieren und sogar bis zu zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren. Vorausgesetzt natürlich, es bleibt überhaupt etwas von dem leckeren Gebäck übrig.

Na, bist du jetzt im Blätterteig-Fieber? Dann können wir dir für den nächsten Besuch folgende Rezepte sehr empfehlen, die deine Gäste optisch und geschmacklich begeistern werden: Mohnstrudel, Apfelkuchen mit Blätterteig und die Tausend-Blatt-Torte mit Dulce de Leche. Heute steht mir aber der Sinn nach Strudel, also lass uns backen!