Blätterteig: Tausend-Blatt-Torte mit Dulce de Leche

Magst du Karamell? Magst du Kuchen? Dann erfüllst du alle Voraussetzungen für dieses Meisterwerk einer Torte aus Blätterteig. Sie ist buchstäblich vielschichtig und strotzt nur so vor leckerer Karamellcreme. All das wird nur noch verbessert durch eine köstliche Baiserhaube. Der Tausend-Blatt-Kuchen ist wirklich etwas ganz Besonderes.

Tausend-Blatt-Torte: Karamell-Genuss mit Blätterteig

Vielleicht verwirrt dich der Name Tausend-Blatt-Torte ein wenig, ist er doch die deutsche Übersetzung der französischen Mille feuille. Das stimmt und das Gebäck mag seinem französischen Cousin auch ähneln, aber es gibt doch einige gravierende Unterschiede. Diese Tausend-Blatt-Torte hat ihren Ursprung in Lateinamerika, wo sie Torta de mil hojas heißt. Wo bei der Mille feuille eine Vanillecreme zum Füllen verwendet wird, findet hier Karamellcreme seinen Einsatz, genauer gesagt Dulce de Leche.

Dulce de Leche ist eine Karamellcreme, die in südamerikanischen Ländern, allen voran Argentinien, gerne konsumiert wird. Sie wird durch langes Einkochen von Milch mit Zucker hergestellt und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Creme findet unter anderem als Brotaufstrich Verwendung, aber auch in Kuchen wie dieser Tausend-Blatt-Torte.

Die Tausend-Blatt-Torte braucht, so raffiniert sie auch aussehen mag, nicht sonderlich viele Zutaten. Ihre zahlreichen Schichten aus Blätterteig verschmelzen sämig mit Lagen aus Milchkaramell. Bedeckt ist alles von einer Haube aus Baiser, die im Ofen herrlich karamellisiert. An sich brauchst du den Ofen zwei Mal: Einmal um die Blätterteig-Böden zu backen und ein weiteres Mal für die Baiserhaube. Hier ist es wichtig, dass du nur den Boden mit der Baiserhaube in den Ofen schiebst und nicht diejenigen, die du schon mit Karamell bedeckt hast. Dieses schmilzt sonst und dein Kuchen läuft aus.

Für die Füllung der Tausend-Blatt-Torte brauchst du eine ganze Menge Milchkaramell. Dieses kannst du entweder mit unserem Rezept für Dulce de Leche ganz einfach selber machen oder kaufen. Falls du keine originale Dulce de Leche findest, kannst du auch jeden anderen Karamell-Aufstrich verwenden.

Haben wir dir Appetit auf Torten gemacht? Dann backe doch als Nächstes unsere moderne Version der klassischen Schwarzwälder-Kirsch-Torte. Auch die cremig-fruchtige Baklava-Torte oder die Snickers-Torte sind ein wahrer Genuss für echte Naschkatzen.

Zuerst aber backen wir die Tausend-Blatt-Torte. Schnapp dir den Blätterteig und mach dich bereit zum Naschen!