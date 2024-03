Dulce de Leche: Dein Frühstück bekommt einen süßen Aufstrich!

Marmelade, Nutella und Co. sind schon tolle Aufstriche, keine Frage. Aber hast du schon mal Dulce de Leche auf deinem Frühstücksbrot gegessen? Dulce de Leche, das ist der süße Karamellaufstrich aus Lateinamerika, der dein Herz im Sturm erobern wird. Ich versichere dir, dein Frühstück wird nie wieder dasselbe sein.

Karamell und Vanille: Dulce de Leche wird dein neuer Lieblingsaufstrich

Dulce de Leche heißt aus dem Spanischen übersetzt „das Süße der Milch“ und dieser Name bezeichnet ziemlich genau, worum es sich bei dem süßen Aufstrich handelt. Im Grunde wird gezuckerte Milch so lange eingekocht, bis sie ein sämiges Milchkaramell ist. Der Aufstrich hat seinen Ursprung vermutlich in Argentinien, wo er seit dem 18. Jahrhundert hergestellt wird. Der Legende nach soll eine Angestellte des damaligen Diktators einen Topf mit Milch und Zucker auf der Feuerstelle vergessen habe. Das Ergebnis habe so gut geschmeckt, dass das Rezept sich in ganz Lateinamerika verbreitete.

Heutzutage ist das Karamell weltweit ein Erfolg. Es ist sogar so beliebt, dass ihm ein eigener Feiertag gewidmet wurde – jedes Jahr am 11. Oktober wird der Welttag der Dulce de Leche gefeiert. Sogar eine Bewerbung als kulinarisches Weltkulturerbe steht aus. Essen kannst du das Karamell, das auch Milchkonfitüre genannt wird, als Brotaufstrich. Oder du verwendest es in der Herstellung von Pudding und Eis oder als Füllung für Torten und Kekse. Dulce de Leche schmeckt aber schon pur so gut, dass du sie direkt aus dem Glas löffeln wirst, glaub mir.

Um wirklich gutes Dulce de Leche herzustellen, brauchst du vier Zutaten und etwas Zeit. Milch, Zucker, Vanille und Natron müssen über einige Stunden auf dem Herd eindicken. Dabei dürfen sie nicht kochen! Mach den süßen Aufstrich also am besten an einem ruhigen Sonntagnachmittag, an dem du es dir in der Küche gemütlich machst, während Karamellschwaden deine Nase erfreuen. Das mag dir lang erscheinen, aber der Zeitaufwand ist das Ergebnis definitiv wert!

