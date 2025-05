Wir feiern die Spargelsaison mit einem Spargelsalat mit Zwiebeln und Petersilie

Ein frischer Salat ist im Frühling immer was Feines. Besteht er dann noch hauptsächlich aus Spargel, umso besser. Wir feiern die immer viel zu kurze Spargelsaison mit einem Spargelsalat mit Zwiebeln und Petersilie. Für ihn brauchst du nur wenige Zutaten und eine knappe halbe Stunde Zeit. Das klingt gut? Dann lass uns loslegen!

Einfache Zubereitung: Spargelsalat mit Zwiebeln und Petersilie

Spargel hat eine jahrhundertelange Geschichte und galt schon in der Antike als eine begehrte Zutat – sei es als Genussmittel, Heilpflanze oder delikates Geschenk für die Götter. Besonders in Europa wurde Spargel seit der Renaissance als Symbol für Luxus und Eleganz gefeiert.

In Deutschland wird er heutzutage sogar als „weißes Gold“ oder „königliches Gemüse“ bezeichnet. In wichtigen Anbaugebieten werden die Stangen mit Festen und der Krönung von Spargelköniginnen geehrt.

Während der Spargelzeit können viele nicht genug von dem edlen Gemüse bekommen und essen es in allen möglichen Varianten – ob klassisch mit Sauce hollandaise, als Auflauf oder aus dem Ofen.

Mit dem Spargelsalat mit Zwiebeln und Petersilie bringst du Frische auf deinen Teller und in deinen Speiseplan. Die Zubereitung geht dir dabei leicht von der Hand. Alles, was du tun musst, ist, den Spargel in Salzwasser mit einer Prise Zucker garzukochen und ihn anschließend mit einem Dressing aus gehackter Petersilie, Olivenöl, Zitronensaft sowie Pfeffer, Salz und Zucker zu marinieren.

Das geht doch wirklich schnell, oder? Schnapp dir deinen Spargel und fange an zu schnippeln! Wir wünschen guten Appetit!

Die Spargelsaison ist kurz. Probiere deshalb gleich auch noch die Rezepte für Linsensalat mit Spargel und Spargel-Hummus aus! Oder hast du schon mal Spargel mit Bröselbutter gegessen? Mmh, wir finden alle Gerichte mit den Stangen lecker.

Spargelsalat mit Zwiebeln und Petersilie Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Bund weißer Spargel ca. 1 kg

Salz

1,5 EL Zucker

1 Zwiebel

40 g Petersilie frisch

1 Zitrone

3 EL Olivenöl

Pfeffer Zubereitung Schäle den Spargel, schneide holzige Enden ab und schneide ihn in Stücke. Gare diese in einem Topf mit Salz und 1 EL Zucker für etwa 10 Minuten.

Schäle derweil die Zwiebel und würfele sie fein. Gib sie 1 Minute vor Ende der Garzeit mit in den Topf.

Gieße Spargel und Zwiebel danach in ein Sieb ab und lass sie abtropfen.

Wasche die Petersilie und zupfe die Blätter von den Stielen. Hacke sie anschließend klein.

Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus 🛒.

Verrühre für das Dressing Olivenöl mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Zucker in einer Schüssel.

Vermenge Spargel und Petersilie mit dem Dressing.

Lass den Spargelsalat mit Zwiebeln und Petersilie bis zum Servieren marinieren.

