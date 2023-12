Im vorweihnachtlichen Trubel einen kühlen Kopf zu bewahren und trotzdem in festliche Stimmung zu kommen, ist manchmal gar nicht so leicht. Doch wenn dir der würzige Duft von knusprigen Spekulatius-Keksen in die Nase steigt und sich in einem köstlich-kühlen Shake versteckt, dann wird auch dein Alltag mit süßen Aromen und festlichen Vibes erfüllt!

Winterlich-würziger Spekulatius-Shake

Für deinen köstlichen Spekulatius-Shake brauchst du Datteln, Eiswürfel, Milch oder einen Pflanzendrink deiner Wahl sowie Backkakao und einige Spekulatius-Kekse. Mit einem Standmixer vermischst du alles zu deinem eiskalten, cremigen Shake. Einfach lecker!

Die würzigen Spekulatius-Kekse, die oft mit Kindheitserinnerungen an gemütliche Wintertage verbunden sind, lassen dich in die Magie der festlichen Saison eintauchen. Der Spekulatius-Shake wird nur mit Datteln gesüßt und stellt damit eine recht gesunde Frühstücksoption dar, die du jetzt vor Weihnachten genießen kannst.

Der Spekulatius-Shake bietet eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Getränken der kalten Jahreszeit. Statt zu Glühwein und heißer Schokolade zu greifen, kannst du deinen Gaumen mit diesem kühlen, erfrischenden Shake verwöhnen. Winterliche Stimmung kommt auch mit unserem Vanille-Gewürz-Smoothie auf, mit unserem Kaffee-Shake kommen auch Morgenmuffel in die Gänge.

Garniert mit Spekulatius-Keksen und Schokoröllchen, serviert mit einer kleinen Sahnehaube, ist der Spekulatius-Shake auch eine herrliche Erfrischung für zwischendurch oder wenn deine Gäste zum Adventskaffee kleine Naschkatzen sind, die süße Getränke lieben. An die Mixer, fertig los – zaubere dir diese winterlich-kühle Erfrischung!