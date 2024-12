Rezept für Spekulatiusgewürz: Weihnachtsgeschenk aus der Küche

Bereits seit Ende August stehen die ersten Weihnachtslebkuchen und winterlichen Süßigkeiten in den Supermarktregalen. Aber jetzt kaufen wir sie endlich ohne schlechtes Gewissen. Oder machen sie gleich selbst, denn das hat mehrere Vorteile: Meist ist es deutlich günstiger, außerdem hat man die volle Kontrolle darüber, was drin ist in den weihnachtlichen Leckereien. Wir feiern den zweiten Advent mit einer weiteren DIY-Geschenkidee aus der Küche, mit der du deinen Liebsten eine Freude machen kannst: Es wird aromatisch, mit einem selbst gemachten Spekulatiusgewürz! Damit kannst du nicht nur die Knusperkekse backen, sondern auch Heißgetränke, Süßspeisen und Kuchen verfeinern.

Selbst gemachtes Spekulatiusgewürz verschenken

Wir lieben es, uns als Weihnachtselfen zu verkleiden und mit selbst gemachten Präsenten Freunde, Familie oder Kollegen zu beglücken. Neben süßen Plätzchen haben wir schon ein Glühweingewürz verschenkt, und dieses Wochenende machen wir uns an ein DIY-Spekulatiusgewürz.

Spekulatiuskekse gehören zu Weihnachten wie Kerzen auf dem Adventskranz. Als Kind freute man sich über die schönen Formen, denn die Kekse, von denen das Spekulatiusgewürz inspiriert ist, kommen als Mühlen- oder Nikolausfiguren daher. Auch wenn die Leckerei hierzulande so beliebt ist, stammt sie vermutlich aus den Niederlanden oder Belgien, wo sie am 6. Dezember, dem Nikolaustag, ihren großen kulinarischen Auftritt haben und in aller Munde sind. Der Name Spekulatius leitet sich wohl vom Wort speculor ab, was man mit „Aufseher“ übersetzen kann – eine gängige Bezeichnung für Bischöfe wie den Heiligen Nikolaus.

Übrigens: Die feinen Gewürze, durch die sich die Kekse und auch unser Spekulatiusgewürz auszeichnen, verdanken wir dem südostasiatischem und orientalischen Raum.

Wir bleiben in der Weihnachtsbäckerei und backen als Nächstes unsere gefüllten Plätzchen mit Blätterteig und rollen samtige Marzipankartoffeln. Aber nicht, bevor wir nicht das Spekulatiusgewürz gemixt haben. Also, los geht’s!