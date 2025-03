Das beste Frühstück für einen gesunden Start in den Tag

Normales Brot war gestern! Heute kommt bei Leckerschmecker Süßkartoffel-Toast auf den Teller. Leicht süßlich, herzhaft und einfach nur lecker. Getoppt mit samtigem Hummus, cremiger Avocado und einem goldgelben Spiegelei wird daraus ein sensationelles Power-Frühstück, das dich lange satt hält und mit einer Extraladung an wertvollen Nährstoffen versorgt. Am besten probierst du das Rezept gleich aus!

Proteinreich, lecker, einfach: Spiegelei auf Süßkartoffel-Toast

Wie oft schaffen es Süßkartoffeln auf deinen Speiseplan? Wenn die Antwort „Noch nicht so oft..“ lautet, gibt’s hier ein paar Fakten zum orangenen Knollengemüse. Süßkartoffeln sind nämlich wahre Nährstoffbomben, die uns mit jeder Menge komplexer Kohlenhydrate versorgen. Das heißt, dass sie lange satt halten. Obendrein liefern sie wertvolle Ballaststoffe, die unser Darm liebt, und stecken voller Beta-Carotin (einer Vorstufe von Vitamin A) und Vitamin C. Perfekt, wenn deine Haut oder dein Immunsystem einen kleinen Boost brauchen. Was außerdem für unser Rezept für Spiegelei auf Süßkartoffel-Toast spricht: Süßkartoffeln haben einen niedrigeren glykämischen Index als herkömmliches (Toast-)Brot. Das sorgt dafür, dass unser Blutzuckerspiegel relativ stabil bleibt und wir nach dem Essen nicht direkt in ein Tief fallen.

Von Avocados werde ich dich sicherlich nicht mehr überzeugen müssen. Sie sind ja sowieso schon ganz lange in aller Munde – wortwörtlich! Sie ist die Königin der gesunden Fette und unterstützt damit deinen Körper, Vitamine besser aufzunehmen. Kalium, Vitamin E und eine Extraportion Antioxidantien gibt’s on top. Was will man mehr?

Kurz gesagt: Unser Rezept für Spiegelei auf Süßkartoffel-Toast ist ein echtes Superfood-Frühstück, das dich sättigt, stärkt und ganz nebenbei auch noch unglaublich lecker schmeckt. Legen wir los!

Die Zubereitung dieses Frühstücksrezepts ist richtig simpel – genauso wie seine Zutatenliste. Für die Süßkartoffel-Toasts wäschst du deine Süßkartoffel und schneidest sie danach der Länge nach in Scheiben. Anschließend geht’s für die Süßkartoffelscheiben einige Runden in den Toaster 🛒, bis sie goldbraun wieder herauskommen. In der Zwischenzeit kannst du die Avocado und Tomate aufschneiden und die Spiegeleier braten. Zum Schluss bestreichst du die Süßkartoffel-Toasts mit Hummus und belegst das Ganze mit Tomate und Avocado. Die Krönung bildet das Spiegelei on top. Garnieren kannst du das Ganze mit etwas frischer Petersilie und Sesam. Nun kannst du dir das Spiegelei auf Süßkartoffel-Toast munden lassen.

Spiegelei auf Süßkartoffel-Toast Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Süßkartoffel

1 Fleischtomate

Etwas frische Petersilie zum Garnieren

1 Avocado

1-2 EL Öl

4 Eier

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/4 TL Chiliflocken optional

60 g Hummus

Etwas Limettensaft

2 TL Sesam zum Garnieren Zubereitung Wasche die Süßkartoffeln und schneide sie der Länge nach in ca. 1-2 cm dicke Scheiben. Toaste die Süßkartoffelscheiben mehrmals im Toaster, bis sie goldbraun und weich sind.

Wasche die Tomate und Petersilie. Schneide die Tomaten in Scheiben, hacke die Petersilie fein. Halbiere die Avocado, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch in Scheiben.

Erhitze in einer Pfanne Öl und brate darin zwei Spiegeleier. Würze mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und optional ein paar Chiliflocken.

Bestreiche die Süßkartoffel-Toasts mit Hummus. Füge die Tomaten und Avocado hinzu. Gib einen Spritzer Limettensaft darüber. Lege jeweils ein Spiegelei obendrauf. Toppe das Ganze mit gehackter Petersilie und etwas Sesam.

