Schnelle Spiegelei-Sandwiches mit Käse zum Frühstück

Bist du ein Frühaufsteher oder eher ein Morgenmuffel? Ganz egal, ob du morgens schnell aus dem Bett kommst oder dich lieber noch dreimal umdrehen würdest: Unsere Spiegelei-Sandwiches machen wenig Arbeit und sind daher auch für diejenigen geeignet, die in der Früh nicht aus den Federn wollen.

Blitzrezept für Spiegelei-Sandwiches mit Käse

Um diese schnellen Spiegelei-Sandwiches zu zaubern, brauchst du nur wenig Zeit und ebenso wenige Zutaten. Viele kannst du nach Belieben austauschen und durch andere ersetzen. Wir verfeinern unsere Eier beispielsweise mit Salz und Pfeffer sowie Chili und Paprikapulver. Du hast allerdings freie Wahl und kannst andere Gewürze verwenden.

Eier gehören zum Frühstück für viele einfach dazu. Ob Rührei, hart oder weich gekocht, pochiert oder ganz anders: Eier werden nie langweilig. Wusstest du, dass du Eier sogar in der Heißluftfritteuse kochen kannst? Wir verraten dir außerdem eine Geheimzutat, mit der jedes Spiegelei perfekt wird.

Während die Eier in der Pfanne brutzeln, rühren wir eine schnelle Sandwichsoße zusammen. Sie besteht aus Frischkäse, Mayonnaise und Senf. Damit bestreichen wir vier Brotscheiben, die wir vorher rösten. Das klappt in einer Pfanne oder im Toaster. Nun waschen wir noch etwas Salat und eine Tomate, die wir danach in Scheiben schneiden. Fast fertig!

Jetzt müssen wir uns noch einmal den Eiern widmen, denn sie werden mit einer Scheibe Käse belegt. Wenn dieser anfängt zu schmelzen, können wir die Eier aus der Pfanne nehmen. Wir belegen zwei Brotscheiben mit Salat, dem Käse-Spiegelei und Tomate und legen je eine Brotscheibe obendrauf. Sieht doch zum Anbeißen aus, oder?

