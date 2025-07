Spinat-Spätzleauflauf mit Röstzwiebeln: Genuss pur aus dem Ofen

Spätzle erfreuen sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit einer großen Beliebtheit. Und diese beweisen sie auch in unserem Rezept für einen köstlichen Auflauf. Diesen Spinat-Spätzleauflauf mit Röstzwiebeln hast du im Handumdrehen zubereitet und ein wunderbares Gericht vor dir, das dich zum Feierabend garantiert glücklich machen wird.

Spinat-Spätzleauflauf mit Röstzwiebeln zauberst du ohne viel Aufwand

Käsespätzle mit Röstzwiebeln sind ja ohnehin ein Klassiker aus Süddeutschland. Kein Wunder, dass sie in diesem Spinat-Spätzleauflauf ebenfalls köstlich schmecken. Da du für dieses Rezept auf Spätzle aus dem Kühlregal zurückgreifst, kannst du dir jede Menge Zeit sparen.

Der Auflauf eignet sich also perfekt für einen stressfreien Kochabend, wenn du dir ohne großen Aufwand ein schmackhaftes Abendessen mit perfekt aufeinander abgestimmten Zutaten zaubern möchtest. Der Spinat bringt eine angenehme Frische hinein, der Knoblauch, die Zwiebeln und der Käse machen alles schön würzig und perfekt abgerundet wird er durch die Cremigkeit der Sahne.

Das Gericht ist mit kaum Arbeit verbunden. Lass den Spinat in einer Schüssel bei Zimmertemperatur auftauen und püriere ihn danach mit der Sahne cremig. Nur noch würzen und die Soße ist fertig!

Während der Spinat auftaut, kannst du den Knoblauch und die Zwiebeln schälen und klein schneiden. Schwitze beides glasig an und stelle es kurz zur Seite. Wenn du auf Spätzle aus dem Kühlregal zurückgegriffen hast, musst du nichts mehr vorkochen, also kannst du direkt damit loslegen, alles in eine leicht eingefettete Auflaufform übereinander zu schichten.

Ab in den Ofen, bis der Käse goldbraun geschmolzen ist und du kannst es dir schon fast schmecken lassen. Streue kurz vor Ende der Backzeit noch die Röstzwiebeln über den Auflauf und dann heißt es endlich: guten Appetit.

Für noch mehr Spätzle-Rezepte bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Ein weiteres, wunderbar käsiges Gericht backst du dir mit unserem Spätzle-Pilz-Auflauf. Schnell zum Feierabend sind diese Spätzle mit Rahm-Champignons gezaubert. Eine traumhafte Mischung aus rustikal und süß bekommst du mit Kräuterspätzle mit Apfelmus.