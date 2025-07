Lasagne-Variation: Spinat, Feta und Tomaten als köstliches Trio

Nachdem sich der Sommer aktuell oft von seiner verregneten, kühlen Seite zeigt, steht uns der Sinn eher nach gemütlichem Comfort Food als nach Bowls und Co. Lange in der Küche stehen möchten wir aber trotzdem nicht. Da kommt dieses Rezept für Spinatlasagne mit Feta und Tomaten genau richtig. Der Italo-Klassiker bekommt ein köstliches Update mit viel Gemüse und Käse. Klingt gut? Dann lass uns gleich loslegen.

Comfort Food: Spinatlasagne mit Feta und Tomaten

Die Basis der Spinatlasagne mit Feta und Tomaten bildet eine schmackhafte Tomatensoße aus passierten Tomaten, Tomatenmark und Gemüsebrühe, die wir mit Pfeffer, Oregano und Kräutern der Provence abschmecken. Der Spinat, mit Sahne gekocht, wird durch die würzige Note des zerbröselten Fetas perfekt ergänzt und ergibt eine weitere cremige Soße.

Sind die fruchtige Tomatensoße und die würzige Spinat-Feta-Creme vorbereitet, kann das große Schichten beginnen. Eine dünne Lage Sahne bedeckt den Boden der Auflaufform, gefolgt von Lasagneplatten, der Spinat-Feta-Creme, Lasagneplatten und der Tomatensoße.

Du schichtest so lange, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Für den krönenden Abschluss bedeckst du die Lasagne mit einer großzügigen Schicht geriebenem Käse, der im Ofen eine goldene, knusprige Kruste bildet. Da läuft uns doch direkt das Wasser im Mund zusammen!

Nach etwa 30 Minuten Backzeit im Ofen duftet die Küche nach einer Mischung aus mediterranen Aromen und verheißungsvoller Käsekruste. Die Lasagne eignet sich sowohl für ein entspanntes Abendessen im Kreis der Familie als auch für Gäste, die du mit etwas Besonderem verwöhnen möchtest.

Mit ihrem ausgewogenen Geschmack von fruchtigen Tomaten, würzigem Käse und dem feinen Aroma von Spinat wird die Spinatlasagne mit Feta und Tomaten bestimmt großen Anklang finden. Ein gutes Glas Rotwein oder ein frischer Salat dazu und schon steht einem gelungenen Essen nichts mehr im Weg!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Selbst, wenn du so gar keine Lust hast zu kochen, ist Lasagne immer eine gute Wahl, da du nicht lange überlegen, sondern einfach nur schichten brauchst. Jetzt in der Zucchinisaison ist unsere Zucchini-Lasagne mit Linsen eine tolle Idee, die sich nachzukochen lohnt. Ebenso wie die Maultaschen-Lasagne. Oder du probierst sie mal in Suppenform mit einer Lasagne-Suppe.

Spinatlasagne mit Feta und Tomaten Vanessa 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 600 g Spinat TK oder frischer Blattspinat

300 ml Sahne

200 g Feta

1 Zwiebel

1 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

100 g Tomatenmark

750 g passierte Tomaten

2 EL Gemüsebrühpulver

Pfeffer

1 TL Kräuter der Provence

1 TL Oregano

12 Lasagneplatten

200 g geriebener Käse Gouda, Mozzarella oder Emmentaler Zubereitung Gib den Spinat mit der Sahne in einen Topf und taue ihn bei leichter Hitze auf. Schneide den Fetakäse in kleine Würfel und rühre ihn unter den Spinat. Lass ihn weitere 5 Minuten köcheln, damit sich der Feta etwas auflöst.

Schäle die Zwiebel, würfle sie klein und dünste sie in etwas Olivenöl glasig an.

Gib das Tomatenmark, die passierten Tomaten und die Gemüsebrühe dazu. Lass alles ca. 10 Minuten einköcheln. Püriere anschließend alles zu einer feinen Tomatensoße. Würze mit Pfeffer, Kräutern der Provence und Oregano.

Nimm eine große Auflaufform und bedecke den Boden mit etwas Sahne. Verteile eine Schicht Lasagneplatten darauf. Gib darauf eine Schicht Spinat-Feta-Creme, anschließend Lasagneplatten und Tomatensoße. Fahre so fort, bis alle Zutaten aufgebraucht sind.

Schließe mit einer Schicht Tomatensoße oder Spinat-Feta-Creme ab, damit die Lasagne am Ende nicht zu trocken ist. Bestreue sie schließlich noch mit dem geriebenen Käse.

Backe die Spinatlasagne bei 200 °C Ober- und Unterhitze für 30 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.