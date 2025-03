Köstliche Spinatmuffins ganz leicht zubereitet und süßer als du denkst

Bist du auf der Suche nach einem schnellen, gesunden und köstlichen Backrezept? Dann sind diese Spinatmuffins genau die richtige Wahl für dich! Sie sind wunderbar saftig, eine ideale Möglichkeit, reife Bananen zu verarbeiten, und zu jeder Situation perfekt. Ob als kleines Frühstück oder leckerer Nachmittagssnack werden sie dich garantiert glücklich machen.

Spinatmuffins hast du in kürzester Zeit fertig gebacken

Für die Spinatmuffins benötigst du nur wenige Zutaten und sie sind im Handumdrehen zubereitet. Durch ihre grüne Farbe sind sie ein garantierter Blickfang – schmecken aber viel süßer als du es vielleicht erwarten würdest.

Außerdem eignen sich die kleinen Glücklichmacher auch perfekt zum Meal-Prep. Obwohl sie frisch aus dem Ofen natürlich am besten schmecken, halten sie sich in einer luftdichten Dose im Kühlschrank bis zu drei Tage. Also ab in die Küche und backe dir diese wunderbaren kleinen Küchlein.

Kümmere dich zuerst um den Star dieses Rezepts: den Spinat. Wasche und schleuder ihn anschließend gut trocken. Rupfe ihn schon einmal in kleine Stücke und gib ihn in einen Standmixer.

Hacke danach die Pistazien klein und fülle sie zusammen mit den Bananen, Haferflocken und der Kokosmilch ebenfalls in den Mixer. Püriere alles zu einer gleichmäßigen Creme. Falls du keinen Mixer hast, kannst du auch alles in eine Schüssel geben und mit einem Pürierstab zerkleinern. Erwärme nun das Kokosöl in einem Topf, bis es flüssig ist.

Vermenge das Mehl mit der Spinat-Bananen-Mischung, gib das Kokosöl, Backpulver, Salz, Zimt und Zucker dazu und rühre es zu einem glatten Teig. Befülle 12 Muffinförmchen 🛒 mit dem Teig und backe sie im vorgeheizten Ofen fertig. Lass dir diese kleinen grünen Schätze schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr gesunde Backrezepte. Falls du nicht so ein großer Bananenfan sein solltest, sind vielleicht Apfel-Muffins ohne Zucker eher nach deinem Geschmack. Diesen gesunden Haferflocken-Joghurt-Kuchen bekommen auch Backanfänger ohne Probleme hin. Einen weiteren perfekten Snack für zwischendurch zauberst du dir mit Bananen-Himbeer-Riegeln ohne Zucker. Für weitere Back-Ideen kannst du einfach unseren Koch-Bot fragen.

Spinatmuffins Dominique 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien 12 Muffinförmchen Zutaten 1x 2x 3x 100 g Babyspinat

50 g Pistazien

2 reife Bananen

100 g zarte Haferflocken

250 ml Kokosmilch

55 g Kokosöl

50 g Dinkel-Vollkornmehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 TL Zimt

30 g Rohrzucker Zubereitung Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken. Rupfe ihn in kleine Stücke. Hacke die Pistazien grob. Gib Spinat, Pistazien, Bananen mit Haferflocken und Kokosmilch in einen Standmixer und püriere es zu einer feinen Masse.

Erwärme Kokosöl in einem Topf, bis es flüssig ist. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Gib das Mehl in eine Schüssel und rühre die Spinat-Bananen-Mischung unter.

Mische Kokosöl, Backpulver, Salz, Zimt und Zucker unter und rühre es zu einem glatten Teig.

Fülle den Teig in die Muffinförmchen und backe sie für 20-25 Minuten fertig.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.