Spreewälder Gurkenbrot: Brot mit besonderer Note

Im Spreewald dreht sich alles um die Gurke. Die gibt es aber nicht nur im Glas, sondern wird auch zum Backen von Brot verwendet. Möchtest du dir mal etwas Besonderes zum Abendessen gönnen, dann backe unbedingt ein Spreewälder Gurkenbrot nach traditionellem Rezept.

Backe ein Spreewälder Gurkenbrot

Hast du die Gewürzgurke schon einmal zum Backen verwendet? Wenn nicht, dann solltest du dieses Spreewälder Gurkenbrot unbedingt einmal ausprobieren. Im Spreewald, wo das Brotrezept seinen Ursprung hat, gehört es zu den Grundnahrungsmitteln und begeistert mit ganz besonderem Geschmack.

Wenn es Gurken in Hülle und Fülle gibt, dann müssen dringend kreative Ideen her, um das Gemüse zu verarbeiten. Wie wäre es, mal mit Gurken zu backen? Dann bietet sich das Gurkenbrot nach Spreewälder Rezept an. Das wird zum einen mit klein gehackten Gewürzgurken und etwas von dem Gurkenwasser gewürzt. Zudem überzeugt es mit einer knusprigen Krume.

Bereite einen Brotteig zu und füge gemahlenen Kümmel als besondere Geschmackskomponente hinzu. Außerdem schneidest du Gewürzgurken und Schnittlauch klein und gibst beide Zutaten ebenfalls mit in den Teig. Lass den Teig anschließend abgedeckt an einem warmen Ort für 45 Minuten gehen.

Danach formst du aus dem Teig einen Brotlaib und backst ihn für 45 Minuten im vorgeheizten Ofen. Lass das Brot vor dem Anschneiden gut abkühlen und lass es dir dann mit frischer Butter oder Frischkäse bestrichen schmecken.

Tipp: Für eine noch würzigere Note kannst du noch 50 Gramm gewürfelten Schinkenspeck unter den Teig geben und mitbacken. Auch lecker: Streue geriebenen Käse über das Brot und backe ihn mit. So wird die Krume besonders knusprig.

Spreewälder Gurkenbrot Judith 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gehzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Weizenmehl Type 550, plus etwas mehr für die Arbeitsfläche

150 g Roggenmehl Type 997 oder 1150

1 Pck. Trockenhefe

1 TL Zucker

1 TL Salz

1 TL Kümmel gemahlen

150 g Spreewälder Gewürzgurken

100 ml Gurkenflüssigkeit aus dem Glas

150 ml lauwarmes Wasser

1 EL Pflanzenöl

1 EL geschnittener Schnittlauch Zubereitung Gib beide Mehlsorten in die große Schüssel. Mische Trockenhefe, Zucker, Salz und Kümmel unter.

Hacke die Spreewälder Gurken 🛒 klein und gib sie mit der Gurkenflüssigkeit, dem lauwarmen Wasser und Öl zur Mehlmischung.

Füge den Schnittlauch hinzu und verknete alle Zutaten mit den Händen zu einem glatten Teig. Decke ihn mit einem Tuch ab und lass ihn an einem warmen Ort für 45 Minuten gehen.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Verteile Mehl auf einer Arbeitsfläche und forme aus dem Teig einen Brotlaib und lege ihn auf das Backblech.

Backe das Brot im vorgeheizten Ofen für 45 Minuten auf der mittleren Schiene.

Lass das Brot nach dem Backen abkühlen, bevor du es anschneidest.

