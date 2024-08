Stachelbeermarmelade schmeckt nicht nur zum Frühstück

Stachelbeeren führen ein Schattendasein. Die Beeren, die bis in den August hinein, geerntet werden können, findet man leider viel zu selten im Obstregal. Dabei lassen sich tolle Dinge aus ihnen zubereiten. Neben Kuchen und Torten oder einer Fruchtgrütze, gehört auch eine Stachelbeermarmelade in jeden Vorratsschrank.

Süße Stachelbeermarmelade in nur 30 Minuten

Wenn es etwas gibt, worauf ich mich im Sommer im besonders freue, ist es das Marmeladekochen. Da experimentiere ich gern und probiere jedes Jahr neue Sorten aus. Dieses Jahr soll es Stachelbeermarmelade geben. Möchtest du aus den Beeren ebenfalls eine Frühstücksmarmelade zubereiten, ist etwas Eile angesagt. Denn die Beeren verschwinden bald aus dem Angebot und verabschieden sich in ihre wohlverdiente Winterpause. Am besten, wir vertrödeln keine Zeit und legen gleich los.

Stachelbeeren gibt es in Grün und Rot. Für welche Sorte du dich entscheidest, hat keinen Einfluss auf die Qualität der Marmelade. Neben den Beeren brauchst du noch eine Vanilleschote, Gelierzucker und den Saft einer Zitrone.

Bevor du loslegst, werden die Stachelbeeren gewaschen. Außerdem musst du noch den Stielansatz entfernen. Die Beeren kommen dann mit dem Saft der Zitrone und dem Apfelsaft in einen Topf und koche alles für fünf Minuten. Danach fügst du den Gelierzucker und das Mark einer Vanilleschote hinzu und kochst die Marmelade für weitere fünf Minuten und püriere sie dann gut durch. Mache dann die Gelierprobe. Wird die Marmelade auf einem Teller fest, ist sie gut und kann in sterile Gläser abgefüllt werden. Möchtest du Marmelade ohne Kerne, dann gieße sie durch ein Sieb in die Gläser, verschließe sie und stelle sie zum Auskühlen auf den Deckel.

Bewahre die Stachelbeermarmelade an einem kühlen Ort auf. Dort ist sie mindestens drei Monate haltbar. Übrigens schmeckt der Aufstrich nicht nur auf dem Brot oder Brötchen zum Frühstück. Möchtest du einen Kuchen backen, dann kannst du ihm mit der süß-säuerlichen Marmelade einen Fruchtspiegel verpassen. Backe auch mal Weihnachtsplätzchen statt mit Himbeermarmelade mit der Stachelbeervariante. Das Ergebnis wird dich begeistern.

Bist du im Marmeladenfieber? Dann mach noch andere Sorten. Die aktuelle Pflaumenzeit bietet sich an, um ein Pflaumenmus zu kochen. Auch ein Apfelgelee schmeckt zum Frühstück. Noch nicht das passende dabei? Dann probiere eine dieser sieben ungewöhnlichen Marmeladen.