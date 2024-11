Sticky Toffee Pudding: britische Dessert-Tradition zum Selbermachen

Du bist auf der Suche nach dem perfekten Dessert für ein gemütliches Herbstgericht? Dann lies weiter, denn Sticky Toffee Pudding wird mit Sicherheit dein neuer Favorit werden. Er ist süß, klebrig und überzeugt mit Karamellnoten, ohne dabei zu mächtig zu schmecken. Glaub mir, du wirst ihn lieben!

Köstliche Tradition: Sticky Toffee Pudding

Dessert-Klassiker gibt es viele. Birne Helene zum Beispiel oder Pfirsich Melba. Hierbei wissen alle sofort, was gemeint ist. Aber es gibt auch Klassiker, die ihren Weg noch nicht so weit in unsere Küche geschafft haben, wie es ihnen eigentlich gebührt. Sticky Toffee Pudding ist eines dieser Desserts. Dabei kannte ich es lange gar nicht unter diesem Namen.

Vor Jahren besuchte ich meine Familie. Mein australischer Onkel kocht leidenschaftlich gern und servierte nach einem leckeren Hauptgang einen Sticky Date Pudding. „Klebriger Dattelpudding?“, dachte ich mir. Das klang ungewöhnlich. Vor allem, weil das, was dann vor mir stand, mit einem mir bekannten Pudding nicht viel zu tun hatte. Ich erfuhr, dass die britische und australische Küche den Begriff „Pudding“ freizügig für zahlreiche Gerichte nutzte, die eine cremige Textur aufwiesen.

Sticky Date Pudding, der in Großbritannien als Sticky Toffee Pudding, also „klebriger Karamellpudding“ bekannt ist, hat genau diese Konsistenz. Er ist cremig und klebrig, gleichzeitig aber auch luftig. Es handelt sich um eine Art Biskuitkuchen, der Dattelstückchen enthalten kann und vor dem Servieren mit einer Karamellsoße übergossen wird. Auf dem Teller landet er warm, mit einer Kugel Vanilleeis, die langsam schmilzt und in den Kuchen einzieht.

Zurück zum Abendessen im Familienkreis: Ich war begeistert von der Saftigkeit des Sticky Toffee Puddings. Dennoch geriet er über die Jahre danach etwas in Vergessenheit. Bis ich zufällig über ein Rezept stolperte. Seitdem bereite ich das Dessert regelmäßig selbst zu und bin der Meinung, dass es weitreichende Berühmtheit verdient hat. Überzeige dich also selbst und folge diesem Rezept. Du wirst es lieben!

