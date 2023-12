Meine Mama macht den besten Stollen der Welt – davon bin ich überzeugt. Vielleicht wurde es ihr schon in die Wiege gelegt, denn sie stammt aus der Nähe von Dresden, und jeder weiß, dass die Elbflorenz für ihren Stollen berühmt ist. So backt meine Mutter jedes Jahr zwei Laibe des Weihnachtsbrotes und jedes Jahr bleibt ein halber nach Weihnachten übrig. Zwar hält sich Stollen relativ lange, wenn er trocken gelagert wird, aber wir hatten vor wenigen Jahren eine viel bessere Idee als Aufbewahren: Wir haben daraus Stollen-French-Toast gebacken. So gut hat uns das Post-Weihnachtsfrühstück noch nie geschmeckt!

Kreative Resteverwertung: Stollen-French-Toast

Wer also bereits am Tag nach Heiligabend keine Lust mehr auf Stollen hat, ihn aber ebenfalls nicht einfach in die hinterste Ecke des Vorratsschrankes verbannen – oder noch schlimmer, entsorgen – möchte, folgt einfach unserem noch recht jungen Familienrezept.

Für die Stollen-French-Toasts brauchst du lediglich ein bisschen Milch, Sahne, Mehl, Gewürze und natürlich ein paar Scheiben Stollen. Aus den erst genannten Zutaten rührst du einen glatten Teig an, in dem du den Stollen anschließend wendest. Dann zerlässt du etwas Butter in einer Pfanne und brätst die Stollen-French-Toasts beidseitig schön knusprig an. Das Ganze funktioniert natürlich auch wunderbar vegan – vorausgesetzt, auch der Stollen wurde bereits ohne tierische Produkte gebacken.

Warum essen wir zu Weihnachten Stollen? Das weiße Gebäck soll an die Windeln erinnern, in die das Jesuskind nach seiner Geburt gewickelt wurde. Das weihnachtliche Gebäck blickt auf eine lange Geschichte zurück, seine erste Erwähnung findet sich bereits im Jahr 1329 in Naumburg und beschrieb damals noch ein simples Weißbrot. Heute backt man ihn wahlweise mit Rosinen, Mohn, Marzipan, Mandeln oder anderen Zutaten. Das Rezept für den berühmten Dresdner Stollen ist streng reglementiert, die Zutatenzusammensetzung festgeschrieben und die Bezeichnung geschützt.

Ist der Stollen aufgebraucht und du brauchst neben dem Stollen-French-Toast weitere Frühstücksideen, die du jetzt super umsetzen kannst, probiere doch unseren cremigen Spekulatius-Porridge oder unsere Bratapfel-Pancakes.