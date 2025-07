Versüßt dir den Sommer: Stracciatella-Quark mit Kirschkompott

Wir lieben süße Desserts und es ist Kirschenzeit. Perfekte Voraussetzungen, um daraus einen schnellen Sommernachtisch wie diesen Stracciatella-Quark mit Kirschkompott zu zaubern. Für dich gehört etwas Süßes nach dem Essen auch unbedingt dazu? Dann kommt hier unser Rezept.

Einfaches Rezept für Stracciatella-Quark mit Kirschkompott

Ein Nachtisch ist nicht nur der krönende Abschluss eines Essens, sondern auch immer ein echtes kulinarisches Highlight. Finden wir auch und verwöhnen uns deshalb mit einem Stracciatella-Quark mit Kirschkompott.

Die Zubereitung dieses Desserts ist schnell gemacht und dazu noch herrlich unkompliziert. Auch die Zutatenauswahl ist übersichtlich. Besorge dir Quark (es gehen sowohl Mager- als auch Sahnequark), frische Kirschen, etwas Stärke, Zartbitterschokolade, Sahne, eine Vanilleschote, Zucker und Zitrone.

Für die Creme kratzt du zuerst das Mark der Vanilleschote aus und gibst es zusammen mit dem Quark und dem Zucker in eine Schüssel. Verrühre alle Zutaten, bis sie cremig sind. Dann schlägst du Sahne steif und hebst diese unter die Quarkmasse. Hacke die Schokolade und gib sie ebenfalls in den Quark. Nun stellst du sie in den Kühlschrank.

Währenddessen kochst du das Kompott. Dafür kommen die Kirschen mit Zucker und Zitronensaft in einen Topf und werden bei schwacher Hitze kurz aufgekocht. Rühre die Stärke mit etwas Wasser glatt und gieße die Mischung zu den Kirschen. Verrühre alles gut miteinander, bis die Kirschen eindicken und lass dann alles abkühlen.

Danach geht es ans Anrichten. Schichte in Dessertgläsern zuerst die Quarkcreme, dann etwas Kompott, wieder Quark und zum Schluss noch einmal Kompott – fertig ist dieses einfache Dessert.

Tipp: Der Stracciatella-Quark mit Kirschkompott schmeckt auch im Winter oder als Dessert an Weihnachten. Verwende dafür einfach tiefgefrorene Kirschen oder Früchte aus dem Glas. Verfeinere das Kompott dann noch mit einer Prise Zimt, etwas Sternanis und Nelken für eine winterliche Note oder füge den Kirschen beim Kochen einen Schuss Glühwein hinzu.

Das Leben ist zu kurz, um auf das Dessert zu verzichten. Gönn dir deshalb doch auch mal eine sommerliche Aperol-Creme, ein fruchtiges Himbeermousse oder eine Engelscreme.

Stracciatella-Quark mit Kirschkompott Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Quark: 1 Vanilleschote

500 g Magerquark

1-2 EL Zucker

100 ml Schlagsahne

40 g Zartbitterschokolade Für das Kirschkompott: 300 g frische Kirschen entsteint

3 EL Zucker

2 EL Zitronensaft

1 EL Speisestärke Zubereitung Kratze das Mark der Vanilleschote aus. Gib den Quark zusammen mit dem Vanillemark und dem Zucker in eine Schüssel und schlage die Zutaten mit einem Schneebesen 🛒 cremig.

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter den Quark.

Hacke die Schokolade in kleine Stücke und rühre sie ebenfalls unter den Quark. Stelle ihn anschließend für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.

Gib währenddessen die Kirschen mit Zucker und Zitronensaft in einen kleinen Topf und koche alles bei mittlerer Hitze leicht auf.

Rühre die Stärke mit etwas kaltem Wasser glatt und gib sie zu den Kirschen. Rühre sie gut unter die Kirschen, bis alles leicht andickt und ein Kompott entsteht. Lass es anschließend abkühlen.

Gib etwas Stracciatella-Quark in Dessertgläser, verteile eine Schicht des Kompotts darauf und wiederhole alles noch einmal. Schließe mit einer Schicht des Kirschkompotts ab und serviere das Dessert sofort.

