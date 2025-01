Strammer Max mit perfektem Spiegelei – Deutschlands liebstes Frühstück

Strammer Max – ein einfaches, aber unglaublich leckeres Gericht, das dich sofort begeistern wird! Der Stramme Max vereint auf wunderbare Weise saftigen Schinken, knusprige Brotscheiben und ein perfekt gebratenes Ei. Ein Bissen und du wirst sofort verstehen, warum dieser Klassiker so viele Menschen verzaubert. Strammer Max mit Spiegelei / ©exclusive-design – stock.adobe.com Credit: Strammer Max mit Spiegelei / ©exclusive-design – stock.adobe.com

Deutschlands liebstes Frühstück

Aber der Stramme Max ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch ein kulinarisches Symbol. Ursprünglich in den 1920er Jahren in den gemütlichen Kneipen und Brauereien Deutschlands entstanden, verkörpert er die rustikale Herzlichkeit der deutschen Küche. Der Stramme Max erhielt seinen Namen durch die Assoziation mit einem gestrafften, kräftigen Mann. Und so wie der Name es verspricht, ist dieses Gericht genau das Richtige für alle, die Energie für den Tag brauchen oder nach einem anstrengenden Tag ein wohltuendes und herzhaftes Abendessen suchen.

Stell dir vor, wie das frische, warme Bauernbrot den verführerischen Duft von geröstetem Schinken verströmt. Das goldgelbe Eigelb ergießt sich verlockend über den Schinken, während du das Ganze mit einer erfrischenden Gurkenscheibe und vielleicht etwas knackigem Rucola garnierst. Ein Fest für die Sinne!

Obwohl der Stramme Max einfach zuzubereiten ist, ist sein Geschmack alles andere als gewöhnlich. Er ist ein echter Allrounder: Perfekt für ein gemütliches Frühstück, ein schnelles Mittagessen oder als rustikales Abendessen in guter Gesellschaft. Ein Rezept, das immer passt!

Der Stramme Max wird dein Herz im Sturm erobern und dich mit seinem einzigartigen Geschmack und seiner Herzlichkeit verzaubern. Probier es aus und entdecke den Charme dieses zeitlosen Klassikers – der Stramme Max wird dich nicht enttäuschen!

Dafür brauchst du:

4 dicke Scheiben Mischbrot

1 EL Butter

4 Scheiben Kochschinken

4 Scheiben Goudakäse

4 Eier

4 EL Sonnenblumenöl

1/2 Bund Petersilie

Salz

Pfeffer

So einfach geht’s:

Heize den Backofen auf 150 °C Ober-/ Unterhitze vor. Bestreiche die Brotscheiben mit Butter und belege sie mit je einer Scheibe Schinken und einer Scheibe Käse. Überbacke die Brote im Ofen für etwa 10 Minuten. Bereite in der Zwischenzeit die Spiegeleier in einer Pfanne zu und lege dann je ein Spiegelei auf ein Brot. Hacke die Petersilie und bestreue die Brote damit. Würze zum Schluss mit Salz und Pfeffer. Serviere den Strammen Max warm. Wer mag, kann noch Gewürzgurken oder Salat auf dem Brot verteilen.

Entdecke weitere köstliche Frühstücksrezepte mit Schinken und Ei:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.