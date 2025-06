Cocktail mit Erdbeeren: Wir trinken heute Strawberry Colada

Die klassische Piña Colada ist ein zeitloser Cocktail aus der Karibik, der durch seinen süßen und cremigen Geschmack besticht. Der Name „Piña Colada“ bedeutet wörtlich übersetzt „gepresste Ananas“, was auf die Hauptzutat dieses Getränks hinweist. Es gibt viele Variationen dieses Klassikers, wie zum Beispiel diese Strawberry Colada.

Rezept für Strawberry Colada mit Erdbeeren und Sahne

Eine traditionelle Piña Colada besteht aus drei Hauptzutaten: weißem Rum, Kokosnusscreme und Ananassaft. In unserer sommerlichen Variante kommen noch Erdbeeren mit hinein. Außerdem verfeinern wir die Strawberry Colada noch mit Sahne.

Die Piña Colada hat ihren Ursprung in Puerto Rico, wo sie in den 1950er Jahren populär wurde. Es gibt verschiedene Geschichten über ihren genauen Ursprung, aber eine der bekanntesten besagt, dass der Barkeeper Ramón „Monchito“ Marrero sie 1954 im Caribe Hilton Hotel in San Juan kreiert hat. Das Getränk gewann schnell an Popularität und wurde 1978 sogar zum offiziellen Nationalgetränk von Puerto Rico erklärt.

Seit jeher ist der Cocktail auf der ganzen Welt beliebt und ein fester Bestandteil vieler Cocktailkarten. Seine Süße und das exotische Aroma machen ihn zu einem Favoriten in Strandbars und bei Sommerpartys.

Neben Erdbeeren kannst du auch andere Früchte oder Fruchtsäfte verwenden, um das klassische Rezept etwas abzuwandeln. Eine beliebte Variation ist auch die „Chi Chi“, bei der Wodka anstelle von Rum verwendet wird.

Aber bleiben wir bei unserer Strawberry Colada mit frischen Erdbeeren. Sie geben dem Klassiker einen fruchtigen Twist. Also, schnapp dir deine Zutaten und lass dich von diesem fruchtigen Cocktail in Sommerlaune versetzen!

Du kannst die Strawberry Colada übrigens auch ohne Sahne zubereiten. An etwas kälteren Tagen schmeckt die heiße Piña Colada besonders gut. Der Geschmack von Erdbeeren und Kokos passt außerdem hervorragend zu Kuchen. Probiere deshalb auch gleich noch diese Erdbeer-Kokos-Torte.

Strawberry Colada Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Erdbeeren frisch oder TK

240 ml Kokosmilch

120 g Sahne

320 ml Ananassaft

200 ml Rum weiß

2 Handvoll Crushed Ice Zubereitung Wasche die Erdbeeren, wenn du frische verwendest, und entferne das Grün.

Lege dir einige Früchte als spätere Deko beiseite, den Rest pürierst 🛒 du in einem hohen Rührgefäß fein.

Verteile 1 Handvoll Eis auf Cocktailgläser, die andere gibst du zusammen mit Kokosmilch, Sahne, Ananassaft und Rum in einen Shaker. Schüttele ihn kräftig für 20 Sekunden.

Gieße den Cocktail in die Gläser und rühre das Erdbeerpüree langsam ein, sodass noch ein Farbverlauf zu sehen ist.

Serviere die Strawberry Colada mit Erdbeeren.

