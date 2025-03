Stromboli-Pizza mit Salami und Käse: einmal probiert, für immer verliebt

Italien und die USA sind für einige der leckersten und beliebtesten Gerichte bekannt. Heute kombinieren wir die beiden Küchen und bereiten eine Stromboli-Pizza mit Salami und Käse zu. Ein knuspriger Teigmantel, eine herzhafte Füllung aus geschmolzenem Käse, würziger Salami, frischen Frühlingszwiebeln und aromatischer Tomatensoße ist die perfekte Kombination aus Pizza und gefülltem Brot.

Stromboli-Pizza: dein neuer Favorit

Stromboli-Pizza gehört zu den Gerichten, die auf den ersten Blick italienisch wirken, aber tatsächlich ihre Wurzeln in den USA haben. Italienische Einwanderer brachten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre traditionellen Rezepte mit nach Amerika. Dabei entstand das Rezept als Abwandlung der klassischen Pizza. Besonders in Philadelphia und New Jersey entwickelte sich das gefüllte Brot zu einem beliebten Imbiss.

Der Name des Gerichts geht vermutlich auf den Vulkan Stromboli in Italien zurück, da das geschichtete, gefüllte Brot an einen glühenden Lavastrom erinnert. Eine andere Theorie besagt, dass das Gericht nach dem Film „Stromboli“ aus den 1950er Jahren benannt wurde. Welcher Ursprung auch stimmt, eines ist sicher: Stromboli-Pizza begeistert mit ihrem herzhaften Geschmack und ihrer einfachen Zubereitung.

Ein klassischer Pizzateig ist die Basis des Gerichts. Du kannst fertigen aus dem Kühlregal verwenden oder ihn vorher frisch zubereiten. Die Füllung macht die Stromboli-Pizza besonders spannend. Bei uns kommen Salami, Mozzarella, Parmesan, Tomatensoße und Gewürze wie Oregano und Knoblauch hinein. Ein verquirltes Ei sorgt für eine goldbraune, glänzende Kruste, wenn du den gerollten Teig vor dem Backen damit bestreichst.

Die Stromboli-Pizza mit Salami und Käse schmeckt als Snack oder Hauptgericht, warm oder kalt. Genieße jeden Bissen!

Aus Pizzateig lässt sich noch viel mehr zubereiten. Wie wäre es mit einer geflochtenen Pizza oder gefüllten Pizzabrötchen für deine nächste Feier? Ein echtes Highlight ist auch der Pizza-Döner.