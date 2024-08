Diese Brownies werden durch eine Geheimzutat besonders lecker

Süßkartoffeln sind wahre Allrounder. Es ist beinahe egal, wie du sie zubereitest, sie schmecken immer. Im Ofen karamellisieren sie, als Bratkartoffeln werden sie schön knusprig, als Püree cremig. Selbst in Süßspeisen können sie zum Einsatz kommen und diese geschmacklich verbessern. Der beste Beweis dafür sind unsere Süßkartoffel-Brownies. Hier ist das Rezept.

Süßkartoffel-Brownies: schokoladig, cremig, gut!

Wenn sich Schokoladen- und Kuchenhunger vereinen und die Gedanken nur noch voll sind von samtigen Kakao-Aromen, ist es immer gut, einen Brownie zu essen. Der klebrige Schokoladenkuchen hat seinen Ursprung in der US-amerikanischen Küche und spart dementsprechend nicht an Butter, Zucker und Co. Diese Zutaten sind an manchen Tagen genau das Richtige, manchmal jedoch können sie auch etwas zu schwer im Magen liegen. Für solche Fälle bietet es sich an, Süßkartoffel-Brownies zu backen.

Süßkartoffel-Brownies sind aus mehreren Gründen eine wunderbare Alternative, die man sogar fast als „gesund“ bezeichnen könnte. Naja, zumindest fast. Durch die verwendeten Süßkartoffeln verzichtet unser Rezept auf Mehl, was die Brownies zu einem Gebäck macht, das auch Menschen mit Glutenunverträglichkeiten sorglos genießen können. Gleichzeitig bringt das orangefarbene Wurzelgemüse eine gute Portion Ballaststoffe mit, was die Verdauung unterstützt.

Wir verwenden in diesem Rezept außerdem Honig anstelle von raffiniertem Zucker. Zwar ist dieser, entgegen allgemeinem Glauben, nicht wirklich gesünder als herkömmlicher Zucker, beinhaltet jedoch Enzyme, die den Körper unterstützen können. Zudem lässt er den Blutzucker etwas langsamer ansteigen als Haushaltszucker. So versorgen dich die Süßkartoffel-Brownies über längere Zeit mit Energie.

Aber am wichtigsten ist natürlich der Geschmack und dieser spricht für sich: Die Süßkartoffel-Brownies sind ebenso gooey, also dicht und klebrig wie „normale“ Brownies, schmecken herrlich schokoladig und befriedigen mit Sicherheit alle Schoko- und Kuchengelüste.

Dich haben die Brownies überzeugt? Dann starte deinen morgigen Tag doch mit Süßkartoffel-Pancakes. Doch auch in Kombination mit Deftigem schmecken Süßkartoffeln, wie dieser Süßkartoffel-Hackfleisch-Auflauf und unsere Süßkartoffel-Pizza beweisen.