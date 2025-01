Süßkartoffel-Falafel aus dem Airfryer: vielseitiger veganer Snack

Schäle 3 Knoblauchzehen. Schäle die Süßkartoffeln und schneide sie in grobe Würfel. Reibe sie mit etwas Öl, Kreuzkümmel, etwas Salz und Pfeffer ein und gare sie für 25-30 Minuten bei 180 °C im Airfryer. Gib nach etwa 20 Minuten die 3 Knoblauchzehen hinzu.

