Der perfekte Party-Snack: Süßkartoffel trifft Gorgonzola

Lass dich auf eine kulinarische Reise voller Aromen und Texturen ein: Unsere Süßkartoffel-Gorgonzola-Bites sind der perfekte Mix aus Süße und Herzhaftem, getoppt mit einer knackigen Mischung aus Cranberrys und Walnüssen. Der geschmolzene Gorgonzola verleiht jedem Biss eine cremige Note, während Orangenschale und Ahornsirup für ein fruchtig-süßes Finish sorgen. Ideal als kreativer Snack für Partys oder ein gemütliches Abendessen mit Freunden. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für Süßkartoffel-Gorgonzola-Bites: herzhaft und süß

Unsere Süßkartoffel-Gorgonzola-Bites sehen nicht nur klasse aus, sie schmecken auch sensationell. Ganz gleich, ob du dir selbst mal was ganz Besonderes zaubern möchtest, einen deiner Liebsten überraschen oder bei der nächsten Dinner-Party überzeugen möchtest: Dieses Rezept kann alles!

Wir kombinieren die Leckerbissen am liebsten mit einem frischen Rucolasalat, der mit einem leichten Zitronen-Dressing angemacht ist. Und wer was zum Reindippen für die Bites braucht, sollte einen Honig-Senf-Dip dazu probieren. Am besten richtest du sie mit anderen kleinen Snacks wie gefüllten Oliven, kalten Antipasti oder Bruschetta zu einer Fingerfood-Platte an. Und zum Trinken? Macht sich ein leichter Weißwein oder ein gut gekühlter Rosé ideal.

Natürlich kannst du das Rezept für die Süßkartoffel-Gorgonzola-Bites auch anpassen, sollten du oder deine Gäste nicht die größten Fans von Blauschimmelkäse sein. Eine etwas mildere und dennoch genauso leckere Option sind Ziegenkäse oder Feta. Auch bei den Nüssen kannst du variieren und beispielsweise Pekannüsse oder Mandeln verwenden. Und statt Cranberrys machen sich getrocknete Feigen oder Aprikosen gut.

Für die Süßkartoffel-Gorgonzola-Bites schneidest du Süßkartoffeln in Scheiben und röstest sie im Ofen. Anschließen bestreichst du sie mit Käse und toppst sie mit einer Mischung aus Walnüssen und Cranberrys, die zuvor mit Ahornsirup und Orangenschale angemacht wurde. Noch mit etwas Petersilie garnieren – fertig ist der Genuss!

Süßkartoffel-Gorgonzola-Bites Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 große Süßkartoffeln

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Oregano

60 g Walnüsse

60 g Cranberrys

1 Bio-Orange

2 EL Ahornsirup

1/2 Bund Petersilie

200 g Gorgonzola oder anderer Blauschimmelkäse deiner Wahl Zubereitung Heize den Backofen auf 200 ℃ Ober-/Unterhitze vor.

Wasche und trockne die Kartoffeln. Schneide sie in etwa 1-2 cm dicke Scheiben. Leg sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und bestreiche sie mit Olivenöl. Würze die Scheiben mit Salz, Pfeffer und Oregano.

Röste die Süßkartoffeln im Ofen für etwa 20-25 Minuten, bis sie weich und leicht gebräunt sind.

Währenddessen hacke die Walnüsse grob und mische sie mit den Cranberrys.

Reibe 🛒 die Schale der Orange ab und gib sie zusammen mit 2 Esslöffeln Ahornsirup zu der Walnuss-Cranberry-Mischung. Vermenge alles gut.

Wasche die Petersilie und hacke sie fein.

Wenn die Süßkartoffeln fertig sind, nimm sie aus dem Ofen und verteile den Gorgonzola gleichmäßig auf den Scheiben.

Toppe jede Scheibe mit der Walnuss-Cranberry-Mischung. Bestreue die Bites mit der gehackten Petersilie.

Serviere und genieße die Süßkartoffel-Gorgonzola-Bites lauwarm.

