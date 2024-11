Schneller Süßkartoffel-Wrap für die Mittagspause

Wir alle kennen das. Die Mittagspause steht an und wir wissen noch immer nicht, was es zu essen geben soll. Klar ist, dass wir die Zeit auf keinen Fall mit aufwendigem Kochen verbringen möchten. Wie gut, dass es einfache Gerichte gibt, die schnell fertig sind und dazu noch richtig lecker schmecken. Wie dieser Süßkartoffel-Wrap zum Beispiel, der mit Rote Bete, frischem Spinat und Feta gefüllt ist.

Rezept für Süßkartoffel-Wrap

Rezepte für die Mittagspause sollen am besten schnell gehen. Minimaler Aufwand mit maximalem Genuss eben. Kannst du haben, mit unserem lecker gefüllten Süßkartoffel-Wrap. Die Basis bilden dünn gehobelte Süßkartoffelscheiben, die mit geriebenem Käse bestreut im Ofen gebacken werden. Dabei werden die Kartoffeln weich, während der Käse gleichzeitig eine knusprige Textur bekommt.

Nach dem Backen bestreichst du die Süßkartoffelscheiben mit einer Schicht Frischkäse, den du noch mit frischen Kräutern verfeinern kannst, wenn du magst. Lege frischen Blattspinat und dünn geschnittene Rote Bete darüber. Zum Schluss streust du noch zerbröselte Fetawürfel auf die Bete und klappst alles wie ein Sandwich zusammen. Du kannst die Süßkartoffeln auch wie einen Wrap zusammenrollen.

Das Gemüse waschen und schneiden wir, während die Kartoffeln im Ofen vorbacken. Das spart etwas Zeit in der Zubereitung. Wir verwenden außerdem Rote Bete aus dem Glas beziehungsweise vorgegarte Bete aus dem Supermarkt. So brauchst du das Gemüse nicht selber kochen.

