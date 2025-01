Perfekt für den Football-Abend: Probiere dieses XXL-Superbowl-Sandwich

Reibe die Hähnchenbrustfilets gründlich mit der Hähnchengewürzmischung ein. Brate sie in einer Pfanne von allen Seiten an, bis sie gar sind und lasse sie danach auskühlen. Koche in der Zwischenzeit die Eier. Lass sie abkühlen und pelle sie. Schneide die Tomaten in Scheiben.