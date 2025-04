Surf’n’Turf-Burger: Let’s get USA

Vergiss alles, was du über Burger bisher wusstest. Denn mit unserer Surf’n’Turf-Variante erlebst du Burger-Genuss auf einem ganz neuen Niveau. Du findest, wir übertreiben? Dann überzeuge dich selbst und bereite dir den Surf’n’Turf-Burger unbedingt selbst einmal zu. Du wirst ebenso wie wir begeistert sein.

Warum du diesen Surf’n’Turf-Burger unbedingt probieren musst

Surf’n’Turf ist eine kulinarische Spezialität mit Ursprung in den USA. Sie verbindet Fleisch und Meeresfrüchte in einem Gericht miteinander und ist ein Klassiker, der auf keiner guten Steakhouse-Karte fehlen darf. Traditionell werden hierfür häufig Steaks sowie Hummerschwänze und Garnelen verwendet. Aber auch auf einem Burger ist Surf’n’Turf eine schmackhafte Kombination. Der beste Beweis: unser Surf’n’Turf-Burger, der mit einer leckeren Trüffel-Mayonnaise verfeinert wird.

Aber fangen wir mal von vorne an. Schneide ein Rinderfilet möglichst klein. Wie es geht, siehst du in diesem Video. Vermenge das Fleisch dann mit den anderen Zutaten (Eigelb, Zwiebel, Cornichons, Kapern, Sardellen, Worcestershiresoße, Weinbrand und eine Schalotte), forme daraus ein typisches Burger-Patty und brate es scharf in einer Pfanne mit Öl beidseitig an. Lege es danach in die Röhre eines warmen Backofens. In der Zwischenzeit mischst du die Trüffel-Mayo an und brätst die Garnelen. Danach röstest du noch die Innenseiten eines Brioches-Brötchens und bestreichst sie mit der Mayo. Jetzt musst du den Burger nur noch zusammenbauen und darfst endlich genüsslich hineinbeißen. Guten Appetit!

Mit unserem Rezept für den Surf’n’Turf-Burger verwandelst du einen einfachen Burger in eine Deluxe-Variante, die ideal ist, wenn du dir mal etwas Besonderes zwischendurch gönnen möchtest. Burger vom Fast-Food-Laden um die Ecke brauchst du mit dieser Variante ab sofort jedenfalls nicht mehr.

Surf’n’Turf-Burger keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien 2 Holzspieße Zutaten 1x 2x 3x Für das Patty: 250 g Rinderfilet raumtemperiert

2 Cornichons

1 Schalotte

1 TL Kapern

1/2 TL Sardellen

1/2 EL Worcestershiresoße

1-2 EL Weinbrand

1 Eigelb

Pflanzenöl zum Braten Für die Trüffel-Mayonnaise: 1-2 EL Sommertrüffel

150 g Mayonnaise Für die Chili-Garnelen: 5 Garnelen küchenfertig

2 EL Chiliöl Außerdem: 1 Brioche-Burgerbrötchen

1-2 EL Schnittlauch gehackt Zubereitung Schneide das Rinderfilet wie im Video sehr klein. Würfle die Cornichons. Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie in kleine Stücke. Hacke die Kapern und die Sardellen. Vermenge das Fleisch mit Cornichons, Zwiebeln, Kapern, Sardellen, Worcestershiresoße, Weinbrand und dem Eigelb und forme daraus einen Burger-Patty.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate das Fleisch darin von beiden Seiten scharf an. Nimm es aus der Pfanne und lege es danach für rund 10 Minuten in den warmen Backofen.

Reibe die Trüffel 🛒 und verrühre sie mit der Mayonnaise. Achte darauf, dass die Trüffel und die Mayonnaise Raumtemperatur haben.

Schneide die Garnelen auf der Unterseite mehrmals ein und stecke sie nebeneinander auf zuvor in Wasser eingeweichte Holzspieße.

Streiche die Garnelen mit Chiliöl ein und brate sie in einer Pfanne (oder wenn du die Möglichkeit hast, auf einem Grill).

Röste die Innenseiten des Brioches kurz in einer heißen Pfanne knusprig an und bestreiche sie dann mit der Trüffel-Mayonnaise. Lege das Patty darauf und streue gehackten Schnittlauch darüber. Lege die Garnelen darüber und klappe die obere Brötchenhälfte darauf. Ziehe dann die Holzspieße aus den Garnelen und lass dir den Burger schmecken.

