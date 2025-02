Zum Anbeißen lecker: Sweet Chili Hähnchen

Möglich, dass wir mit diesem Sweet Chili Hähnchen unser neues Lieblingsgericht mit Huhn gefunden haben. Saftige Stücke Hühnerbrust in einer süß-pikanten Soße mit geschmacklicher Tiefe, die ihresgleichen sucht – muss ich noch mehr sagen?

So kochst du Sweet Chili Hähnchen

Hähnchen ist schon ein tolles Fleisch. Es ist günstig, saftig und auf viele verschiedene Arten zuzubereiten. Noch dazu schmeckt es auch den mäkeligsten Essenden und macht sich somit als Familiengericht perfekt. Wir bereiten heute Sweet Chili Hähnchen daraus zu. Dieses einfache Essen ist schnell fertig und schmeckt hervorragend!

Für Sweet Chili Hähnchen benötigst du Hähnchenbrustfilet. Schneide dieses in Stücke und mariniere es für einige Minuten in etwas Reisessig. Dieser wandelt das im Fleisch enthaltene Kollagen in Gelatine um und sorgt dafür, dass die Stücke besonders saftig werden. Gieße die Marinade ab und brate das Fleisch scharf an.

Während es eine goldbraune Kruste bekommt, kannst du die Sweet Chili Soße vorbereiten. Du kannst sie selbst machen oder aber, wie wir in diesem Fall, eine gekaufte Thai-Chili-Soße 🛒 verwenden. Diese beinhaltet neben Chili auch Knoblauch und Ingwer, was ihr eine geschmackliche Tiefe gibt. Doch mit der Chilisoße ist es nicht getan. Wir braten Knoblauch und Ingwer an und vermischen Sweet-Chili- mit Sojasoße und Honig. Wer mag, kann außerdem noch eine scharfe Soße wie Sriracha dazugeben. Mit diesem Gemisch löschen wir Ingwer und Knoblauch ab und schwenken das Huhn darin.

Schau nur, wie wunderbar glänzend die Marinade des Sweet Chili Hähnchen aussieht. Und wie gut das duftet! Nun nur noch etwas weißen oder gewürzten Reis und eine Gemüsebeilage vorbereiten – wir mögen gedämpften Brokkoli – und fertig ist ein schnelles Weeknight-Dinner, das alle glücklich macht.

Hunger bekommen und Appetit auf mehr leckere, schnelle Hähnchengerichte? Wir haben da was für dich! Honig-Senf-Hähnchen zum Beispiel ist zart und süßlich-scharf, für aromatisches Rosmarinhähnchen brauchst du nur einen Topf. Doch eher Lust auf etwas anderes? Dann probiere doch mal diesen Lachs in Zitronen-Sahnesoße aus. Köstlich!

Sweet Chili Hähnchen Nele 4.59 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Hähnchenbrustfilet

1 EL Reisessig

Rapsöl

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer etwa 2 cm

100 ml Thai-Chilisoße

3 EL Sojasoße

Sriracha-Soße nach Geschmack, optional

1 TL Honig

Salz und Pfeffer Zubereitung Schneide die Hähnchenbrustfilets in mundgerechte Stücke und würze sie leicht mit Salz und Pfeffer. Vermische sie mit Reisessig und stelle sie beiseite.

Schäle und hacke den Knoblauch und den Ingwer fein.

Tropfe das Hähnchen ab. Erhitze etwas Rapsöl in einer Pfanne und brate die Hähnchenstücke darin bei mittlerer Hitze an, bis sie goldbraun und durchgegart sind, dann nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Brate Knoblauch und Ingwer an, bis es duftet. Gieße Reisessig, Thai-Chilisoße, Sojasoße, Sriracha nach Geschmack und den Honig hinzu. Verrühre alles gut und lass die Soße kurz aufkochen.

Gib die Hähnchenstücke zurück in die Pfanne und wende sie in der Soße, bis sie rundum glasiert sind. Köchele alles einige Minuten lang, damit das Hähnchen die Soße gut aufnimmt. Notizen Dazu schmecken Reis und Gemüse.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.