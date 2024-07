Nudeln aus Süßkartoffeln: Wir lieben die Swoodles

Kennst du schon Swoodles? Bei dem leckeren Foodtrend handelt es sich um aromatische Nudeln aus Süßkartoffeln. Sie sind lecker, gesund und sehen mit ihrer orangen Farbe einfach toll auf dem Teller aus.

Einfaches Rezept für Swoodles

Ursprünglich stammen Süßkartoffeln aus den tropischen Regionen Mittel- und Südamerikas. Heute werden sie jedoch weltweit angebaut, insbesondere in Regionen mit warmem Klima. Sie sind eine ausgezeichnete Quelle für Ballaststoffe, die zur Verdauungsgesundheit beitragen. Sie enthalten auch eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralstoffen, darunter Vitamin A (in Form von Beta-Carotin), Vitamin C, Vitamin B6, Kalium und Mangan.

Es gibt verschiedene Sorten von Süßkartoffeln mit unterschiedlichen Farben – von weiß über gelb bis orange und violett. Dementsprechend können auch deine Swoodles unterschiedliche Farben haben.

Zur Zubereitung eignet sich am besten eine Gemüsespirale, durch die die Süßkartoffel gedreht wird. Die Kartoffel sollte vorgekocht, aber nicht ganz gar sein, da sie sonst zu weich ist. Während die Süßkartoffeln kochen, kannst du das Dressing vorbereiten. Zum Schluss erhitzt du die Swoodles noch einmal in einer Pfanne und servierst sie dann mit dem Dressing und den Toppings.

Du kannst die Nudeln aus Süßkartoffeln als leckeres Hauptgericht servieren, aber auch als Beilage oder gesunden Snack zwischendurch. Beim Dressing kannst du wunderbar kreativ sein und nehmen, was dir schmeckt. Auch die Toppings kannst du frei wählen und ganz nach deinem Geschmack wählen. Die Swoodles schmecken übrigens auch kalt sehr gut.

Man kann Nudeln übrigens auch aus Zucchini machen. Sie heißen dann Zoodles. Und auch Auberginen schmecken als Nudeln superlecker. Kannst du nicht genug von Süßkartoffeln bekommen, probiere diese Süßkartoffelpuffer oder die Süßkartoffel-Wedges aus.