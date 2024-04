Nudeln: Unsere Tagliatelle al Salmone entführen dich an die Küste Italiens

Es gibt Gerichte, die erinnern an Urlaub. Der Geruch des Meeres, warme Sonnenstrahlen auf der Haut – all das spürt man, wenn man einen Bissen von Tagliatelle al Salmone isst. Die Nudeln mit Lachs holen die Wärme Italiens in die eigene Küche. Komm und träume mit uns vom Meer.

Ein kulinarischer Kurzurlaub: Tagliatelle al Salmone

Stell es dir nur mal vor: Du schlenderst durch die Gassen einer italienischen Küstenstadt, der Duft von frischem Basilikum und Zitrone liegt in der Luft und du machst Halt in einer kleinen Trattoria und bestellst dir einen Teller Tagliatelle al Salmone. Mmh, uns läuft schon bei dem Gedanken daran das Wasser im Mund zusammen.

Und genau dieses Gefühl kannst du dir mit unserem Rezept zu dir nach Hause holen. Die Tagliatelle al Salome sind wie Ferien vom Alltag und perfekt nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag.

Dank der einfach Zubereitung brauchst du auch gar nicht lange am Herd zu stehen. In nur 25 Minuten sind sie auch schon fertig und können von dir genossen werden.

Der Clou an den Nudeln mit Lachs ist aber die Soße. Der Mix aus Sahne, Weißwein, Knoblauch und Zwiebeln umhüllt die Pasta und den Fisch und wird mit Limetten und frischen Kräutern verfeinert.

Tagliatelle al Salmone sind ein kulinarischer Kurzurlaub, der dich und deine Lieben begeistern wird. Buon appetito!

