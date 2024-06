Tagliatelle mit Steinpilzen: So köstlich können Nudeln sein

Die Steinpilze sind das Herzstück dieses Rezeptes. Ihre Qualität und ihre frische Zubereitung machen den Unterschied. Bevor du die Pilze schneidest, ist es entscheidend, sie richtig zu reinigen, da sie oft erdige Reste enthalten. Die beste Methode ist, sie mit einer weichen Bürste oder einem Tuch vorsichtig abzureiben. Vermeide es, die Pilze unter fließendem Wasser zu waschen, da sie das Wasser aufsaugen und dadurch an Geschmackverlieren können. Nachdem du sie gereinigt hast, schneidest du die erdigen Enden ab und schneidest sie in gleichmäßige Scheiben. Achte darauf, dass alle Stückeungefähr die gleiche Dicke haben, damit sie gleichmäßig garen.

