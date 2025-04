Unwiderstehliches Nudelgericht: Tantanmen Ramen mit Hackfleisch

Brate das Hackfleisch mit etwas Öl in einer Pfanne an. Gib Ingwer und Knoblauch dazu und brate beides für 1-2 Minuten mit. Dann kommen die Chili-Bohnen-Sauce und die Sojasoße dazu. Brate alles so lange, bis die Flüssigkeit reduziert ist und stelle die Pfanne beiseite.