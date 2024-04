Kuchen aus der Mikrowelle: Dieser Tassen-Brownie ist herrlich schokoladig

Du hast keine Lust, aufwändig zu backen, willst aber trotzdem frischen Kuchen? Die Mikrowelle macht’s möglich. Was würden wir nur ohne dieses praktische Küchengerät machen? Schnapp dir eine Tasse, mische alle Zutaten gründlich zusammen und für 3 Minuten geht’s ab in die Mikrowelle. Fertig ist der Tassen-Brownie!

Tassen-Brownie: Der praktische Snack für Zwischendurch

Für einen leckeren Kuchen musst du nicht immer lange in der Küche stehen. Warum schwierig, wenn es einfach geht? Wenn dich schon morgens der Süßhunger packt, frei nach dem Motto „Schokolade zum Frühstück“, dann kannst du den Tassen-Brownie auch zum Frühstück vernaschen. Schließlich sind die Zutaten gar nicht mal so ungesund.

Wir benutzen für unseren Tassen-Brownie zwar Zucker (wenn schon, denn schon), aber dafür Hafermehl statt normalem Mehl. Du kannst Hafermehl entweder kaufen oder ganz einfach selbst machen. Dafür musst du nur Haferfocken in einem Hochleistungsmixer oder mit einem Stabmixer fein zerkleinern. Hast du darauf keine Lust, dann greif einfach zu normalem Weizenmehl.

Dann und wann packt jeden die Lust auf Süßes, vielleicht auch zu unpraktischen Zeiten. Das ist das Tolle am Tassen-Brownie: Er ist so herrlich unkompliziert. In weniger als 10 Minuten hast du dir einen leckeren kleinen Kuchen gezaubert, der zu jeder Tages- und Nachtzeit lecker schmeckt.

Wenn du Lust auf mehr Backexperimente mit der Mikrowelle bekommen hast, schau doch auf unserem Rezept für die Zimtschnecke in der Tasse vorbei. Unser XXL-Tassenkuchen wird zwar nicht in der Mikrowelle zubereitet, ist aber ein richtiger Hingucker. Auch Nudeln kannst du in der Tasse mit der Mikrowelle zubereiten, wie unser Mac-and-Cheese-Pasta-Tassenrezept beweist.