Mmh, eine Zimtschnecke wäre jetzt genau das Richtige. Aber manchmal fehlen Lust und Zeit, um ewig in der Küche zu stehen. Schnapp dir eine Tasse, denn wir zeigen dir, wie du schwedische Zimtschnecken superfix in der Mikrowelle zauberst. Mit unserem Rezept für Zimtschnecken in der Tasse zauberst du dir den Klassiker aus Schweden in nur wenigen Minuten auf den Tisch.

Zimtschnecken in der Tasse im Handumdrehen

Ja, du hast richtig gehört. In nur wenigen Minuten kannst du dir diese köstlichen, zimtigen Leckerbissen zaubern und das ganz ohne großen Aufwand. Perfekt für den kleinen süßen Hunger zwischendurch oder wenn sich spontan Besuch ankündigt.

Schwedische Zimtschnecken, auch Kanelbullar genannt, sind nicht nur megalecker, sondern haben auch eine tolle Tradition. In Schweden sind sie so beliebt, dass es sogar einen eigenen Feiertag für sie gibt – den Kanelbullens Dag. Ein ganzer Tag, an dem sich alles nur um Zimtschnecken dreht! Und mit unserem Rezept für Zimtschnecken in der Tasse kannst du dir das schwedische Feeling ganz easy nach Hause holen – egal, ob Kanelbullens Dag ist oder ein ganz normaler Montagabend.

Für das schnelle Rezept benötigst du nur acht Zutaten, die du sicherlich schon zu Hause hast. Der Teig besteht aus Mehl, Zucker, Backpulver und Milch, die Füllung aus braunem Zucker und Zimt. Für die Glasur benötigst du Frischkäse und Puderzucker.

Diese kleinen Leckerbissen sorgen immer für ein Lächeln auf dem Gesicht. Lass uns deshalb keine Zeit verlieren und verwöhne dich selbst mit einer Zimtschnecke in der Tasse – denn du hast es dir verdient!

