Kaum zu glauben, aber nächsten Sonntag ist schon der erste Advent! Wo ist das Jahr nur geblieben? Höchste Zeit, mit den Vorbereitungen für die besinnlichen Tage zum Jahresende zu beginnen. Um die Vorfreude auf die schöne Zeit zu steigern, eröffnen wir bereits dieses Wochenende die Weihnachtsbäckerei – mit diesem Rezept für Mini-Zimthörnchen. Die sind niedlich anzusehen und schmecken noch viel süßer. Lasst das große Backen beginnen!

Mini-Zimthörnchen gelingen einfach und machen viel her

Die Mini-Zimthörnchen sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch recht einfach nachzubacken. Der Teig ist ein Mürbeteig, der zwar 30 Minuten im Kühlschrank ruhen sollte, ansonsten aber unkompliziert in der Handhabung ist. Frischkäse sorgt für eine lockere, frische Textur.

Nach der Kühlzeit wird der Teig in mehrere Teile geteilt und jeweils rund ausgerollt. Darauf kommt eine köstliche Füllung aus Butter, Zimt und Zucker. Die erinnert an das leckere Innenleben von Franzbrötchen, einfach lecker! Anschließend wird der Teig der Mini-Zimthörnchen mit einem Pizzaroller in längliche Dreiecke geschnitten und zu den niedlichen kleinen Hörnchen aufgerollt. Geht total einfach und sieht toll aus!

Warum du aber erst einmal die Mini-Zimthörnchen nachbacken solltest? Nun, abgesehen von ihrer süßen Verführung bieten diese kleinen Leckereien eine geniale Kombination aus Textur und Aroma. Die zarte Kruste umhüllt einen fluffigen Teig, während der Zimt jedem Biss eine festliche Note verleiht. Ob als kleiner Snack für zwischendurch, als süßes Highlight auf dem Kaffeetisch oder als weihnachtliches Mitbringsel für Freunde – Mini-Zimthörnchen sind vielseitig einsetzbar und zaubern jedem ein Lächeln ins Gesicht.