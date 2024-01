Wer kennt und liebt sie nicht? Himmlisch süße, duftende Zimt-Schnecken, bedeckt mit einer dicken Schicht aus glänzendem Zuckerguss. Unsere Interpretation kommt in einem neuen Gewand um die Ecke: aus Pizzateig und bedeckt mit gerösteten Butterkeksen. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit. Wir verstecken herrliche Karamell-Nussbutter in den Schnecken sowie eine fruchtige Apfelmischung. Dürfen wir vorstellen: unsere Apfel-Zimt-Schnecken aus Pizzateig!

Köstliche Apfel-Zimt-Schnecken aus Pizzateig

Zimt-Schnecken an sich sind ja schon eine der leckersten süßen Köstlichkeiten, die wir kennen. Werden sie dann auch noch, wie unserem Rezept, mit der Apfel-Zimt-Füllung versehen und mit Karamell-Nussbutter und gerösteten Butterkeksen getoppt, ist das einfach Dessert-Perfektion! Und im Zusammenspiel mit dem herzhaften Pizzateig eine außergewöhnliche Kombination, die nur gewinnen kann. Jeder sollte diese köstlichen Apfel-Zimt-Schnecken aus Pizzateig einmal probiert haben.

Für die Apfel-Zimt-Schnecken aus Pizzateig bereiten wir zunächst den Pizzateig und die Nussbutter zu, anschließend die Apfelfüllung. Dann geht es an den Zusammenbau, bevor die rohen Apfel-Zimt-Schnecken mit zerkrümelten Butterkeksen in eine Auflaufform und dann in den Ofen wandern. Achtung, Suchtgefahr! Hast du diese knusprigen und zugleich saftigen Apfel-Zimt-Schnecken im Pizzateig einmal probiert, wirst du davon nicht genug bekommen können.

Möchtest du deine Zimtschnecke ohne Äpfel zubereiten? Kein Problem, schau einfach bei unserem Rezept für eine XXL-Zimtschnecke vorbei. Oder du backst Mini-Zimthörnchen oder Zimtschnecken als Tassenkuchen.