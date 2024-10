Würziger Thai-Quinoa-Salat mit cremigem Erdnussdressing

Auch im Herbst schmeckt so ein Salat fantastisch. Vor allem im Homeoffice, wenn es schnell gehen muss und in der Mittagspause nicht zu viel Zeit aufgebracht werden soll, um sich ein Essen zuzubereiten, sind sie eine willkommene Rettung gegen den Hunger. Und Exemplare wie dieser Thai-Quinoa-Salat sind so vollwertig wie eine herkömmliche Mahlzeit, denn Quinoa und auch Kichererbsen verfügen über viele Ballaststoffe und halten lange satt.

Rezept für Thai-Quinoa-Salat mit Kichererbsen und Gemüse

Der Thai-Quinoa-Salat ist eine super Gelegenheit, auch ohne Fleischverzehr ausreichend Eiweiß zu sich zu nehmen. Kichererbsen, Quinoa und Cashews, die ebenfalls auf der Zutatenliste stehen, stecken voller pflanzlicher Proteine. Vor allem vegetarisch und vegan lebende Menschen dürfen sich deshalb über diese leckere Mahlzeit freuen. Aber sie schmeckt natürlich auch allen anderen.

Schon gewusst? Quinoa ist ein sogenanntes Pseudogetreide. Was das genau bedeutet und welche positiven Eigenschaften er besitzt, erfährst du in unserem Leckerwissen.

Das Dressing für den Thai-Quinoa-Salat ist eine besonders cremige Angelegenheit. Wir bereiten es nämlich mit Erdnussbutter zu. Dazu gesellen sich unter anderem Ingwer, Reisessig und Sojasoße. Diese Zutaten sind typisch in der asiatischen und auch in der thailändischen Küche und verwandeln das Gericht in eine echte Geschmacksexplosion. Da soll nochmal jemand behaupten, Salate wären langweilig!

Übrigens: Wir verwenden für den Thai-Quinoa-Salat Koriander, den wir klein hacken und unterheben. Entspricht das grüne Kraut nicht ganz deinem Geschmack, kannst du es aber ebenso gut weglassen.

