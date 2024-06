Thailändische Bananen-Pancakes sind der Hit auf deinem Frühstückstisch

Pancakes, oder Eierkuchen, wie sie bei uns heißen, sind eines der beliebtesten Frühstücksgerichte weltweit. Man kann sie wunderbar variieren und jedes Land hat seine ganz eigene Lieblingsvariante. In Thailand zum Beispiel begegnen einem an fast jeder Straßenecke in Fett gebratene Bananen-Pancakes. Mit einem Pancake im klassischen Sinne haben die Leckereien allerdings wenig gemeinsam. Ein köstliches Frühstücksgericht sind sie aber allemal.

Ein Rezept, das du probieren musst: thailändische Bananen-Pancakes

Die thailändischen Bananen-Pancakes werden manchmal auch als „Roti“ bezeichnet. Allerdings handelt es sich bei Roti ursprünglich um ein hauchdünn gebackenes Brot, das aus Indien stammt. Warum der thailändische Pancake denselben Namen trägt, ist nicht überliefert. Vermutet wird, dass er einfach ein süßes Pendant zum salzigen Brot ist.

Die Zubereitung der Bananen-Pancakes ist simpel. Aus Mehl, Wasser, Ei und Butter wird ein Teig hergestellt, der dann in einer Pfanne mit reichlich Öl ausgebacken wird. Das Besondere ist die Form, denn thailändische Pfannkuchen sind Päckchen, die mit Bananen und Schokoladensoße gefüllt sind.

Serviere die thailändischen Bananen-Pancakes sofort, am besten noch heiß, mit etwas Schokoladensoße. Wer es morgens besonders luxuriös mag, kann auch eine Kugel Vanilleeis dazugeben. Die Kombination aus warmem Pancake und kaltem Eis ist einfach unwiderstehlich.

Diese Pfannkuchen sind auch eine gute Möglichkeit, Kindern mehr Obst schmackhaft zu machen. Mit ihrer knusprigen Außenseite und dem weichen, bananenartigen Inneren sind sie ein wahrer Genuss. Kann es einen leckereren Start in den Tag geben?

Von Thailand reisen wir weiter nach Japan, wo es fluffige Pancakes gibt, die quasi auf der Zunge zergehen. Danach geht es weiter nach Marokko, wo wir dir Baghrir servieren. Auf unserer letzten Station der kleinen kulinarischen Reise landen britische Pancakes mit Zitrone und Zucker auf deinem Teller.