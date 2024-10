Thunfisch-Kartoffel-Gratin: ein leckerer Auflauf für jeden Anlass

Dieses Thunfisch-Kartoffel-Gratin ist eine köstliche Option für alle, die nach einem einfachen Gericht suchen. Es schmeckt der ganzen Familie und lässt sich zu vielen Anlässen mitbringen. Alle werden begeistert sein.

Thunfisch-Kartoffel-Gratin für die ganze Familie

Die Zubereitung des Gratins beginnt mit dem Vorgaren von Kartoffeln, die anschließend in Scheiben geschnitten werden. Diese werden dann mit einer cremigen Soße kombiniert, die aus Sahne, Eiern und leckeren Zutaten wie Knoblauch und Zwiebeln vorbereitet wird. An den Gewürzen solltest du nicht sparen, denn die Kartoffeln nehmen einiges an Geschmack auf.

Eine der Hauptzutaten dieses Gratins ist der Thunfisch. Er ist reich an Omega-3-Fettsäuren, die für ihre positiven Effekte auf Herzgesundheit und den Cholesterinspiegel bekannt sind. Darüber hinaus ist Thunfisch eine ausgezeichnete Proteinquelle, die sowohl Vitamin D als auch B-Vitamine enthält, welche zur Energiegewinnung und zur Unterstützung der Zellgesundheit beitragen. Zusammen mit den Kartoffeln macht dieses Gratin dich auch besonders lange satt.

Bevor der Auflauf in den Ofen kommt, überdeckst du ihn mit einer Mischung aus Mozzarella und Emmentaler, was dem Gericht eine herrliche Käsekruste verleiht. Dabei ist es wichtig, die Ränder etwas freizulassen, damit der Dampf aus dem Gratin entweichen kann. Das Thunfisch-Kartoffel-Gratin backst du dann in deinem vorgeheizten Ofen, bis es goldbraun und knusprig ist.

Dir läuft bei diesem Rezept schon das Wasser im Mund zusammen? Dann probiere unbedingt auch dieses Nudel-Schinken-Gratin: ein einfaches Rezept ohne Fertigprodukt. Und diesen Auflauf ohne Arbeit: Kartoffel-Brokkoli-Gratin ohne Vorkochen. Ein ganz leichter Auflauf ist auch das Chicorée-Schinken-Gratin.

Thunfisch-Kartoffel-Gratin Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Kartoffeln

500 ml Sahne

4 Eier

2 Zehen Knoblauch

2 Zwiebeln

Salz und Pfeffer

Chilipulver

Paprikapulver

Basilikum getrocknet

2 Dosen Thunfisch in eigenem Saft

250 g Zuckermais

250 g Mozzarella

250 g Emmentaler Zubereitung Schäle die Kartoffeln, gare sie in Salzwasser leicht vor. Gieße sie ab und schneide sie in Scheiben.

Schmecke die Sahne, Eier, gepressten Knoblauch, Zwiebeln und Gewürze zu einer kräftigen Gratin-Soße ab. Denk daran, dass die Kartoffeln sehr viel Geschmack aufnehmen werden.

Gieße den Thunfisch ab. Verteile die Kartoffeln in einer Auflaufform, gib den Thunfisch dazu. Gib den Mais dazu und mische alles gut mit der Eiersahne.

Streue zuletzt den geriebenen Mozzarella und danach den Emmentaler auf den Auflauf.

Backe den Auflauf im vorgeheizten Backofen bei 220 °C Ober-/Unterhitze für etwa 45 Minuten bis 1 Stunde, bis alles goldbraun ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.