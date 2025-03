Überbackenes Glück: Thunfisch-Mais-Nudelauflauf für die ganze Familie

Käse, Nudeln und eine cremige Soße: Gibt es eine bessere Kombination? Dieser Thunfisch-Mais-Nudelauflauf vereint all das und noch mehr! Während die Nudeln in einer würzigen Sahnesoße baden, gesellen sich süßer Mais und zarter Thunfisch dazu, bevor eine goldbraune Käsekruste das Ganze krönt. Der Geschmack? Einfach unschlagbar! Also ran an die Auflaufform und los geht’s!

So bereitest du den Thunfisch-Mais-Nudelauflauf zu

Ich verbinde mit diesem Rezept für Thunfisch-Mais-Nudelauflauf in erster Linie „Resteverwertung“. Bevor ich ihn nämlich probiert hatte, kam mir die Kombination aus Nudeln, Mais, Thunfisch und Käse eher ungewöhnlich vor. Er erinnerte mich an etwas, das meine Mama damals kochen würde, kurz bevor der nächste Wocheneinkauf bevor stand. Mittlerweile bin ich ein großer Fan der Kombi und der Nudelauflauf ist in meine Meal-Rotation gewandert. Seitdem habe ich immer Mais und Thunfisch auf Vorrat zu Hause. Nudeln sowieso. Und die restlichen Zutaten wie Sahne, Tomatenmark, Gewürze, Zwiebel, Knoblauch und geriebener Käse gehören bei mir eigentlich auch zur Grundausstattung. Bist du bereit? Dann legen wir los!

Zuerst kochst du die Nudeln in kochendem Salzwasser bissfest. Währenddessen kannst du Zwiebeln und Knoblauch glasig andünsten. Parallel vermischst du Sahne, Milch, Eier, Tomatenmark und Gewürze miteinander. Sind die Nudeln fertig, vermengst du sie in einer leicht eingefetteten Auflaufform 🛒 mit dem Thunfisch, den Zwiebeln und dem Mais. Anschließend gießt du das Sahne-Eier-Gewürz-Gemisch über die Nudel-Mischung, bestreust alles mit Käse und backst den Nudelauflauf für circa 20 Minuten im Ofen, bis der Käse geschmolzen und goldbraun ist.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du möchtest deinen Auflauf noch ein bisschen aufmotzen? Kein Problem! Mein persönlicher Favorit: in Butter geröstete Semmelbrösel mit Parmesan. Diese gibst du einfach am Schluss obendrauf. Sie sorgen für extra Crunch und schmecken einfach köstlich. Natürlich kannst du jederzeit auch weiteres Gemüse mit in deinen Thunfisch-Mais-Nudelauflauf packen. Ein paar Spinatblätter in der Soße machen sich immer gut. Auch Paprika harmoniert hervorragend mit dem Mais und Thunfisch. Und ein Spritzer Zitronensaft oder etwas Zitronenabrieb verleiht dem Gericht eine überraschend frische Note.

Das Meer ruft! Mit diesem Rezept für Zitronen-Pasta mit Thunfisch und Dill-Pesto träumst du dich schon jetzt in den Sommer. Unser Thunfisch-Kartoffel-Gratin solltest du auch unbedingt mal ausprobieren, wenn du es herzhaft magst. Oder überrasche deine Freunde oder Familie mit einer großen Portion selbst gekochtem Thunfisch-Makkaroni-Auflauf zum Abendessen. Du brauchst Hilfe bei der Rezeptauswahl? Dann frag am besten unseren Koch-Bot!

Thunfisch-Mais-Nudelauflauf Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln z. B. Fusilli oder Penne

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Öl

250 ml Sahne

250 ml Milch

2 Eier

2 EL Tomatenmark

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Oregano

1 TL Basilikum

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Dosen Thunfisch in eigenem Saft à ca. 150 g

1 Dose Mais 285 g Abtropfgewicht

150 g geriebener Käse z. B. Gouda oder Emmentaler Zubereitung Koche die Nudeln in Salzwasser nach Packungsanweisung al dente. Gieße sie ab und stelle sie beiseite. Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) vor und fette eine Auflaufform leicht ein.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate sie darin glasig an. Vermische in einer Schüssel Sahne, Milch, Eier, Tomatenmark, Paprikapulver, Oregano, Basilikum sowie etwas Salz und Pfeffer.

Vermenge die Nudeln mit Thunfisch, Mais und den angebratenen Zwiebeln in der Auflaufform. Gieße die Soße darüber und streue den geriebenen Käse gleichmäßig darauf.

Schiebe die Form in den vorgeheizten Ofen und backe den Auflauf für ca. 20 Minuten, bis der Käse goldbraun ist.

Nimm den Thunfisch-Mais-Nudelauflauf aus dem Ofen, lass ihn kurz abkühlen und genieße ihn heiß.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.