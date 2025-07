Thunfisch-Reis-Bowl: gesunde Küche, leicht gemacht

Heute gibt es wieder etwas Leichtes, Leckeres, dass perfekt fürs Lunch oder nach einem anstrengenden Tag im Büro ist. Die Thunfisch-Reis-Bowl punktet mit einer einfachen Zubereitung, gesunden Zutaten und ganz viel Geschmack. Hier kommt das Rezept.

Schnelles Rezept für Thunfisch-Reis-Bowl

Der Thunfisch steht im Mittelpunkt dieser Bowl und bringt eine beeindruckende Geschmackstiefe mit sich. Sein festes, fast fleischähnliches Fleisch liefert zudem hochwertige Proteine und Omega-3-Fettsäuren. Sellerie, Gurke, Zuckerschoten und Radieschen sorgen für Biss. Dill, Öl und Zitronensaft runden das Geschmacksprofil ab.

Diese Thunfisch-Reis-Bowl ist vielseitig, lecker und lässt sich, wie fast jedes Rezept, an die eigenen Geschmacksvorlieben anpassen. Du magst wie ich keinen Sellerie? Dann lass ihn einfach weg oder ersetze ihn durch ein Gemüse deiner Wahl. Und auch die restlichen Zutaten kannst du ganz nach deinem Geschmack anpassen. Gut dazu passen Avocado und Edamame.

Für die Zubereitung kochst du am besten erst einmal den Reis nach Packungsanweisung. Das Schöne an der Thunfisch-Reis-Bowl ist, dass du auch ohne Probleme übrig gebliebenen, kalten Reis vom Vortag verwenden kannst. Während der Reis kocht, lässt du

Den Thunfisch abtropfen, wäschst das Gemüse und schneidest es klein. Zum Schluss füllst du alle Zutaten in eine Schüssel, verrührst Zitronensaft, Öl sowie Salz und Pfeffer für das Dressing miteinander und gießt es über die Bowl.

Schneller und einfacher kann man sich kein leckeres Gericht zaubern. Du kannst die Thunfisch-Reis-Bowl auch hervorragend mit ins Büro nehmen oder als Meal Prep für die Woche vorbereiten.

Thunfisch-Reis-Bowl Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Basmatireis

Salz und Pfeffer

2 Dosen Thunfisch naturell je 185 g

6 Stangen Staudensellerie

1 Bund Radieschen

1 kleine Gurke

1 Handvoll Zuckererbsen

1 Bund Dill

2 Bio-Zitronen

4 EL Öl Zubereitung Koche den Reis nach Packungsanweisung.

Lass den Thunfisch abtropfen.

Wasche das Gemüse. Schneide Sellerie, Radieschen und Gurke in Scheiben. Die Zuckererbsen kannst du halbieren, wenn du magst.

Wasche auch den Dill waschen und hacke ihn grob. Hebe nach Belieben einige Zweige als Deko auf.

Die Zitronen wäschst du dann mit heißem Wasser ab und schneidest eine davon in Spalten. Die andere halbierst du und presst den Saft aus.

Verrühre Zitronensaft, Öl, Salz und Pfeffer miteinander zu einem Dressing.

Verteile Reis, Thunfisch, Dill und das Gemüse auf Schüsseln 🛒 oder Teller und beträufele alles mit dem Dressing.

Dekoriere die Thunfisch-Reis-Bowl nach Belieben noch mit Dillzweigen.

