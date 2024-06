Thunfischsalat mit Mais und Bohnen: leckerer Rezept-Klassiker

Manchmal ist der Hunger einfach nicht so groß und das ist okay. Wenn der Appetit da ist, der Magen aber nur wenig Kapazitäten hat, sind erfrischende Mahlzeiten genau das Richtige. Vielleicht hast du da ja Lust auf einen Thunfischsalat. Dieser ist schnell gemacht, steckt voller Geschmack und liefert dir noch dazu eine gehörige Portion Proteine. Neben einer Dose Thunfisch brauchst du nur wenige Zutaten. Los geht’s!

Thunfischsalat: schnelles Rezept für ein gesundes Abendessen

Thunfisch, Kidneybohnen, Mais und Paprika – sehr viel mehr brauchst du nicht für einen leckeren und gesunden Thunfischsalat. Unser Rezept versetzt dich heute in den heißen Süden der USA, denn wir orientieren uns an der Tex-Mex-Küche. Diese bezeichnet die Fusion zwischen der texanischen Südstaatenküche und der des nördlichen Mexikos. So ist Thunfischsalat mit Mayonnaise ein beliebtes Gericht in den USA. Der mexikanische Einfluss verzichtet auf die Mayonnaise und gibt dem Salat durch Limetten, Koriander und Gewürze einen frisch-aromatischen Geschmack.

Die Zubereitung dieses Thunfischsalats ist betörend einfach: Du brauchst Thunfisch, Bohnen und Mais aus der Dose sowie eine rote Paprika. Das alles vermischst du und schmeckst es dann ab. So steht innerhalb von 15 Minuten ein gesunder, knackiger Salat auf dem Tisch, der perfekt für ein leichtes Abendessen ist.

Thunfischsalat ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Thunfisch ist nicht nur reich an Omega-3-Fettsäuren, die gut für das Herz sind. Gleichzeitig steckt er voll mit wertvollen, leicht verdaulichen Proteinen. Paprika ist eines der vitaminreichsten Gemüse überhaupt, schon 25 Gramm der roten Schote decken den Tagesbedarf an Vitamin C. Zudem liefern sie wichtige Antioxidantien. Kidneybohnen und der Mais sorgen für eine Extraportion Ballaststoffe. Mit einem Thunfischsalat tust du deinem Körper also richtig was Gutes, besonders wenn du viel Sport treibst.

