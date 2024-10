Tiroler Nusskuchen: ein Stück Backtradition

In der alpenländischen Küche hat der Tiroler Nusskuchen eine lange Tradition. Was ihn so besonders macht? Die Nüsse natürlich. Wir verwenden für unsere Variante gemahlene Haselnüsse und gehackte Walnüsse. Gehackte Schokolade kommt ebenfalls zum Einsatz. Backe mit uns einen leckeren Tiroler Nusskuchen.

Rezept für Tiroler Nusskuchen

Am Wochenende soll es mal wieder einen Kuchen geben und du hast noch keine Idee, welchen? Wie wäre es mal mit einem Tiroler Nusskuchen? Der ist einfach zuzubereiten und alle, die Nüsse lieben, kommen hier voll auf ihre Kosten.

Wer Nüsse liebt, der muss den Tiroler Nusskuchen unbedingt probieren. Seine Zubereitung ist einfach und den Hauptteil der Arbeit übernimmt ohnehin der Ofen. Aber fangen wir mal an.

Für den Kuchen bereitest du einen einfachen Rührteig aus Mehl, Eiern, Butter, Backpulver, Zucker, Salz und etwas Milch zu. Als Highlight kommen in den Teig noch gemahlene Haselnüsse und gehackte Walnüsse. Allergiker können statt der Haselnüsse auch gemahlene Mandeln verwenden. Zum Teig kommt noch für eine herbe Note gehackte Zartbitterschokolade. Das war es auch schon. Fülle den fertigen Teig in eine gefettete Kastenform, streue noch gehackte Nüsse obendrüber und schiebe den Kuchen dann für eine Stunde in den Ofen zum Backen.

Der Kuchen besticht nicht nur durch sein nussiges Aroma, sondern auch durch seine Wandelbarkeit. Experimentiere gern ein bisschen in deiner Küche und backe den Kuchen doch mal mit Pistazien, Pekan- oder Paranüssen. Ein Schokoladenüberzug steht dem Kuchen ebenfalls gut und wer es außergewöhnlich mag, kann dem Kuchen auch eine Glasur aus Orangenmarmelade verpassen.

