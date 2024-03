An manchen Tagen hat man einfach keine Zeit, einkaufen zu gehen. Beim Blick in den Kühlschrank dann die ernüchternde Realisation: Es gibt kein frisches Gemüse mehr. Aber das ist kein Problem, im Gefrierfach befindet sich noch eine Packung Blumenkohlröschen. Und die sind mindestens genauso gut, oder? Falls du dich schon mal gefragt hast, ob TK-Gemüse gesund ist, lies weiter, wir geben dir die Antworten!

Ist TK-Gemüse gesund? Wir haben die Antwort!

Spricht man mit den Bekannten über tiefgekühltes oder kurz TK-Gemüse, gehen die Meinungen auseinander. Einige schwören darauf und verfechten das gefrorene Gut, aber das ist nicht bei allen so. Vom Vitamingehalt über die Keimbelastung zu Zusatzstoffen kursieren diverse Gerüchte und Meinungen zur Frage, ob TK-Gemüse gesund ist. Schauen wir uns also die drei häufigsten Vorurteile an und schauen, wie viel Wahrheit in ihnen steckt.

„TK-Gemüse enthält keine Vitamine“

Die häufigste Annahme ist, dass TK-Gemüse nicht gesund sein kann, weil es keine Vitamine enthält. Viele vermuten, dass durch den Prozess des Gefrierens Vitamine und Mineralstoffe verloren gehen. Das stimmt so nicht. Vielmehr hat gefrorenes Gemüse sogar mehr Vitamine als das Frische aus dem Supermarkt. Wie ist das möglich? Ganz einfach: Gemüse für den Verkauf muss oft lange Transportwege zurücklegen. Bei diesen wird es nicht zwangsläufig korrekt gelagert. Dabei gehen Vitamine verloren.

TK-Gemüse wird direkt nach der Ernte schockgefrostet. Dabei bilden sich kleinere Eiskristalle als beim herkömmlichen Gefrieren. Diese sind zu klein, um Zellwände zu zerstören. Die Vitamine gehen also nicht verloren. Noch dazu ist TK-Gemüse von einer dünnen Wasserschicht umgeben. Diese verhindert, dass Nährstoffe austreten können.

„TK-Gemüse ist keimbelastet“

TK-Gemüse wird vor dem Gefrieren nicht nur gewaschen, sondern auch kurz blanchiert, also in kochendes Wasser getaucht. Dabei werden Keime und Pilze abgetötet. Es ist daher nicht stärker keimbelastet als das Gemüse, das du im Supermarkt kaufst. Im Gegenteil. Gemüse im Supermarkt wurde vermutlich von mehr Händen angefasst als das gefrorene. In Studien der Stiftung Warentest wurden auf Proben von TK-Gemüse beispielsweise keine Schimmelsporen festgestellt.

„TK-Gemüse enthält ungesunde Zusatzstoffe“

Ja, tiefgekühlte Produkte können Zusatzstoffe enthalten. Aber stopp: So einfach ist das nicht. Die Frage ist, was für Produkte gemeint sind. Geht es wirklich nur um gefrorenes, ungewürztes Gemüse, enthalten diese Lebensmittel selten Konservierungs- oder Geschmacksstoffe. Handelt es sich um verarbeitete Tiefkühlgerichte, von Buttergemüse zu Nudelpfannen, sieht das ganz anders aus. Diese sind oftmals mit Stoffen versehen, welche die Farbe, Haltbarkeit oder den Geschmack verändern. Hier gilt: Ein Blick aufs Etikett beantwortet diese Fragen. Auch hier ist die Bio-Variante dennoch meist die bessere Entscheidung.

Unser Leckerwissen gibt neben der Frage, ob TK-Gemüse gesund ist, auch Antworten auf andere Fragen, zum Beispiel, in welchen Lebensmitteln versteckter Alkohol enthalten sein kann oder womit du fehlende Backzutaten ersetzen kannst. Auch Tipps zum Einfrieren von Gemüse zu Hause findest du hier, wie zum Beispiel für das Einfrieren von Blumenkohl. Schau mal vorbei!

Um nun die Frage zu beantworten, ob TK-Gemüse gesund ist: im Großen und Ganzen ja. Nachteile kann es trotzdem im Gegensatz zu frischem Gemüse geben. So ist die Konsistenz von aufgetautem TK-Gemüse nicht mehr knackig und es sind nicht alle Zubereitungsarten möglich. Einen guten Rohkostsalat wird eine gefrorene Gemüsemischung nicht ersetzen können.