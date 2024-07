Diese Toast-Hawaii-Quiche schmeckt nicht nur Ananas-Liebhabern

Der Toast Hawaii ist zurück. Der einst so beliebte Snack aus Toastbrot, Ananas, Kochschinken und Käse feiert gerade sein Comeback. Aber nicht in der klassischen Form, sondern im neuen Gewand mit modernem Anstrich. Unsere Toast-Hawaii-Quiche ist eine Variante davon.

Toast-Hawaii-Quiche: Hommage an einen Klassiker

Schinken und Ananas ist eine unschlagbare Kombination und machen nicht nur auf dem Toast Hawaii eine gute Figur. Wir haben uns die klassischen Zutaten geschnappt und daraus einfach eine Quiche gemacht. So wird sie zubereitet.

Basis unserer Toast-Hawaii-Quiche ist ein klassischer Mürbeteig, den du aus Mehl, kalter Butter, Salz und Eigelb zusammenmischst und zu einem glatten Teig knetest. Stelle ihn danach für eine halbe Stunde in den Kühlschrank.

Währenddessen kannst du dich an die Füllung machen. Dafür verwendest du Kochschinken und Dosenananas. Kaufe dafür am besten Ananas in Stücke geschnitten, das erspart dir den Arbeitsschritt, die Frucht selbst schneiden zu müssen. Lass die Ananas gut abtropfen und schneide den Kochschinken in Streifen. Ist das erledigt, verquirlst du in einer Schüssel Frischkäse, Eier, Crème fraîche sowie Milch miteinander und schmeckst die Masse mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab.

Tipp: Das Rezept funktioniert übrigens auch mit frischer Ananas. Die musst du dann noch selbst zurechtschneiden.

Nimm den Teig nach der Ruhezeit aus dem Kühlschrank und rolle ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund aus. Danach drückst du ihn in eine gefettete Tarte- oder Springform, stichst ein paar Mal mit einer Gabel in den Boden und backst ihn für 15 Minuten blind vor.

Danach verteilst du die Ananas und den Schinken auf der Quiche und übergießt alles mit der Frischkäse-Masse. Zum Fertigbacken wandert die Toast-Hawaii-Quiche noch einmal für 35 Minuten in den Ofen. Wenn die Ränder knusprig und goldbraun sind, ist sie fertig und du kannst sie genießen.

Du findest auch, dass Ananas und Schinken gut zusammenpassen? Dann probiere doch mal den klassischen Toast Hawaii nach Originalrezept. Ein leckeres Fingerfood auf deiner nächsten Party sind diese Toast-Hawaii-Spieße. Auch als Pizzabrötchen Hawaii schmecken Ananas und Schinken fantastisch.