Tomaten-Mozzarella-Auflauf mit Nudeln: dein neues Lieblingsgericht?

Es gibt Gerichte, von denen kann man einfach nicht genug bekommen. Die stehen wöchentlich auf dem persönlichen Speiseplan und trotzdem freut man sich bei dem Gedanken daran schon auf das nächste Mal. Während es Speisen gibt, die ich schon nach einmaligem Genuss über habe, gibt es die, die eben immer gehen. Kartoffelgratin gehört zum Beispiel dazu und auch bei einem Tomaten-Mozzarella-Auflauf mit Nudeln sage ich nie nein. Koch ihn nach und du weißt, was ich meine.

Cremig und lecker: Tomaten-Mozzarella-Auflauf mit Nudeln

Tomaten und Mozzarella sind eine Knallerkombination. In Italien wird sie mit Olivenöl und frischem Basilikum verfeinert als Vorspeisensalat serviert und auch sonst bildet sie die Grundlage zahlreicher weiterer kulinarischer Kreationen. Auch im Tomaten-Mozzarella-Auflauf ist sie zu finden. Und der ist nicht nur unkompliziert in der Zubereitung, sondern schmeckt immer.

Für einen Tomaten-Mozzarella-Auflauf halten sich Aufwand und Einkauf in Grenzen. Du brauchst kurze Nudeln wie etwa Penne oder Fusilli, frische Kirschtomaten, Sahne, frisches Basilikum, Mozzarella sowie passierte Tomaten. Aus deinem Vorratsschrank stammen: Knoblauch, Olivenöl, getrockneter Oregano, Salz, Pfeffer und Zucker. Alles da? Dann kann es ja losgehen.

Aufläufe wie dieser hier sind eine tolle Idee, wenn du vor allem mit wenig Aufwand kochen möchtest. Koche zuerst die Nudeln nach Packungsangabe. Währenddessen hackst du den Knoblauch, halbierst die Kirschtomaten und erhitzt Öl in einer Pfanne. Brate in dem heißen Fett erst die Knoblauchstücke an und gibst, wenn sie duften, die halbierten Tomaten dazu. Lass alles kurz köcheln, bis die Tomaten anfangen zu schmelzen und gieße dann die passierten Tomaten und die Sahne hinzu. Auch einen in kleine Würfel geschnittenen Mozzarella gibst du dazu. Würze alles und lass die Soße etwas köcheln. Sie hat die gewünschte Konsistenz erreicht, wenn sie beim Umrühren kleine Käsefäden zieht. Der Mozzarella verleiht der Soße ein besonders mildes Aroma und eine cremig-käsige Textur. Dann verrührst du sie mit den fertig gegarten Nudeln und füllst alles zusammen in eine Auflaufform 🛒.

Verteile den in Scheiben geschnittenen übrigen Mozzarella obendrauf und schiebe das Ganze zum Backen in den Ofen. Nach 25 Minuten sollte der Käse geschmolzen und knusprig sein, sodass du den Auflauf aus der Röhre holen kannst. Lass ihn kurz abkühlen und serviere ihn mit frischem Basilikum. Mmh, lecker. Cremiger Mozzarella, der leicht Fäden zieht und eine milde Tomaten-Sahnesoße sind auch einfach zu gut.

Tomaten-Mozzarella-Auflauf mit Nudeln Judith 4.64 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Auflaufform (20 x 30 cm) Zutaten 1x 2x 3x 300 g Nudeln z. B. Penne

Salz

2 Knoblauchzehen

200 g Kirschtomaten

1 EL Olivenöl

2 Kugeln Mozzarella

400 ml passierte Tomaten

200 ml Sahne

1 TL Zucker

1 TL Oregano getrocknet

Pfeffer

Basilikum frisch Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe al dente.

Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Ziehe in der Zwischenzeit den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Wasche die Kirschtomaten und halbiere sie.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und dünste den Knoblauch darin kurz an. Füge danach die Kirschtomaten hinzu und lass sie 1 Minute mitdünsten. Schneide 1 Kugel Mozzarella in kleine Stückchen.

Gib die passierten Tomaten, Sahne und die Mozzarellastücke in die Pfanne und verrühre alles gut miteinander. Rühre Zucker, Oregano und Basilikum ein, lass die Soße mindestens 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis sich der Käse aufgelöst hat und Fäden zieht und schmecke sie anschließen mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße die gekochten Nudeln ab und vermenge sie gut mi der Soße. Fülle beides anschließend in eine Auflaufform. Schneide den Mozzarella in dünne Scheiben, verteile ihn auf der Nudel-Tomatensoße und schieße den Auflauf in den Ofen. Backe ihn auf mittlerer Schiene für 25 Minuten, bis der Mozzarella geschmolzen und leicht braun ist.

Lass den Auflauf nach dem Backen kurz abkühlen und serviere ihn mit frischem Basilikum.

